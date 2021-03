Številni starši še zdaj ne vedo, kaj bodo v času zaprtja z otroki

Čeprav so v vladi zatrjevali, da se bodo šole in vrtci zapirali zadnji, pa se pouk znova seli na daljavo. Veliko staršev je v stiski, ker ne vedo, kam z otroki. Varstvo bo namreč tokrat organizirano le za otroke zaposlenih v kritični infrastrukturi, brez izjem, ki so jih v drugem valu lahko dopustili ravnatelji. Nekatera podjetja pa, tudi zaradi lažje organizacije varstva otrok zaposlenih, v času zaprtja odhajajo na kolektivni dopust.

Mlada mamica iz Zasavja, ki zaradi strahu pred sankcijami delodajalca ne želi pred kamero, je danes še zadnjič pred lockdownom iz vrtca vzela svojega otroka. "Z možem ne veva, kje bo najina deklica jutri, ker delodajalci zahtevajo prisotnost na delovnem mestu, kljub priporočilu vlade," pove. V drugem valu so njenega otroka v vrtec sprejeli brez težav. Sprašuje se, kaj se je spremenilo, da so vrata vrtca tokrat zanje zaprta. Ker delo od doma ali dopust ne prideta v poštev, se nagiba h kršitvi odlokov: "Verjetno se bova zatekla k nekemu privatnemu varstvu, a drugače pač ne bo šlo." icon-expand Kam z otroki? FOTO: Shutterstock Prav iz Zasavja pa prihaja primer dobre prakse. V enem najhitreje rastočih podjetij v državi - Trbovljskem Devesoftu - bodo staršem nasproti stopili s kolektivnim dopustom. V prvih treh mesecih leta smo delali dobro, lahko si privoščimo pavzo, začasno zaprtje podjetja pojasnjuje direktor Jure Knez. "Delavci bodo koristili dopust. Proizvodnja torej stoji, tiste nujne dejavnosti pa so seveda na delovnem mestu," pove. Z okužbami doslej v podjetju niso imeli težav, upajo, da bo njihova zaustavitev proizvodnje dodaten kamenček v mozaiku uspešnega lockdowna. A mlada mama te možnosti nima. "Kolikor sem se pogovarjala s kolegicami, imamo vsi podobne težave. Zaradi nenadnega zaprtja vrtcev in šol, čeprav je vlada rekla, da se bodo zapirale zadnje," pove. In tudi Knez, ki predseduje klubu slovenskih podjetnikov, bi si želel, da vlada razširi seznam izjem za nujno varstvo. "Vlado pozivamo, da bi tistim industrijam, ki delajo, omogočili varstvo,"pove. Iskanje alternativ rešitev namreč ne koristi niti staršem niti lockdownu. icon-expand