Številni zaposleni tarče jeznih posameznikov, ki ne želijo upoštevati pogoja PCT

Od danes potrebujemo za večino opravkov potrdilo o izpolnjevanju pogoja PCT, kar pa je sprožilo razburjenje in (ne)pričakovane odzive številnih uporabnikov, predvsem oziroma zgolj tistih, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo. Na družbenih omrežjih se je tako že pojavil posnetek moškega, ki je na Petrolovem bencinskem servisu v Brežicah želel napolniti rezervoar svojega avtomobila, a ker ni upošteval pogoja PCT, mu tega niso dovolili. Moški je zato svoj avto pustil na enem izmed točilnih mest in na posnetku izjavil, da vozila ne bo premaknil. Na posnetku je svoj gnev izlil na lastnika bencinskega servisa, ki naj bi bil njegov znanec, zdaj pa mu ne dovoli napolniti rezervoarja, čeprav sam ne spoštuje vladnih odlokov, medtem ko zaposleni na bencinskem servisu vladni odlok spoštujejo, saj jim v nasprotnem primeru grozi tudi globa. Na Petrolu so incident potrdili in pojasnili, da so dogodek prijavili Policiji, ki zadevo ureja. Na PU Novo mesto so pojasnili, da so policisti kršitelju izdali obvestilo o prekršku zaradi nepravilnega parkiranja. "Odstranitev vozila v takem primeru je v pristojnosti lastnika oziroma najemnika zasebnega zemljišča," so dodali.

Da se številni posamezniki, ki se ne želijo ne cepiti ne testirati, zdaj, ko je v veljavo stopil odlok o nujnem izpolnjevanju pogoja PCT za večino storitev v državi, znašajo nad nič krivimi zaposlenimi, so na družbenem omrežju opozorili tudi zaposleni v celjskem baru. Njihovi gostje se namreč spravljajo na zaposlene, ker jih ne smejo postreči, če ne upoštevajo pogoja PCT. Postrežbe vam ne odklanjajo zato, ker vas ne bi želeli postreči, ampak zato, ker vas ne smejo, pojasnjujejo. "In potem poslušamo, kako nas boste tožili, udarili na gobec, odpeljali stranke v drug lokal itd.," opisujejo v baru in dodajajo, da le spoštujejo nov odlok, ki jim narekuje, da morajo preveriti, ali gost izpolnjuje pogoj PCT. Goste prosijo za razumevanje, saj si kazni zaradi neupoštevanja odloka, ki znaša od 5.000 do 100.000 evrov, ne morejo privoščiti. "Zato vas prosimo, da pogledate na to tudi z našega zornega kota in nas skušate razumeti," prosijo.

Tudi zaposlena na bencinskem servisu je na Twitterju sporočila, da niso zaposleni krivi za izvajanje preverjanja PCT, zato vse goste prosi za strpnost. Vsi bi se namreč morali zavedati, da je vlada tista, ki je sprejela odlok o obveznem izpolnjevanju pogoja PCT, in kot odgovorni odrasli posamezniki bi se morali tega držati. Če covida še nismo preboleli, imamo na voljo brezplačno cepljenje, če pa imamo glede cepljenja zadržke, imamo na voljo testiranje. Gre za našo odločitev, ki jo sprejmemo sami, zato ni pošteno do drugih, predvsem zaposlenih, da svojo jezo in frustracije, ki so posledica naših odločitev, stresamo nanje.