Število hospitaliziranih zaradi covida padlo pod 30

Minuli teden so pri nas potrdili nekaj več kot 1700 primerov koronavirusnih okužb, kakih 300 manj kot teden prej. Število hospitaliziranih zaradi covida je padlo pod 30, število tistih, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje, vztraja pod pet. Doslej je v Sloveniji skupaj umrlo že okoli 7800 covidnih bolnikov. V nedeljo so ob 355 testih PCR in 889 hitrih antigenskih testih v Sloveniji potrdili 76 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje je bilo v nedeljo zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 26 bolnikov, na intenzivni negi pa štirje. Od četrtka do nedelje sta umrla dva covidna bolnika.

V četrtek je bilo zaradi covida-19 hospitaliziranih 27 bolnikov, na intenzivni negi pa štirje. V četrtek ni umrl noben covidni bolnik. Zaradi covida-19 je bilo v petek na navadnih oddelkih hospitaliziranih 24 bolnikov, na intenzivni negi pa štirje. V petek je umrl en bolnik s potrjeno koronavirusno okužbo. icon-expand V nedeljo so potrdili 76 okužb z novim koronavirusom. FOTO: Shutterstock V soboto je bilo na navadnih oddelkih zaradi covida-19 hospitaliziranih 25 bolnikov, štirje na intenzivni negi. V soboto je umrl en bolnik s potrjeno koronavirusno okužbo. V nedeljo je bil zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziran en bolnik več kot dan prej, na intenzivnih oddelkih pa je hospitaliziranih enako število bolnikov kot dan prej. Skupno je bilo hospitaliziranih 57 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19. Na intenzivnih oddelkih je s potrjeno okužbo skupno sedem bolnikov. V nedeljo ni umrl noben covidni bolnik. V nedeljo so potrdili devet okužb manj kot v soboto in 16 več kot prejšnjo nedeljo. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 3730 aktivnih primerov okužbe, kar je 11 manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 238, kar je dva več kot dan prej, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 175, enako kot dan prej.