Število novih okužb v Braziliji vztrajno raste, bolnišnice so na robu zloma

Po navedbah Fiocruza so v 15 zveznih državah oddelki intenzivne nege več kot 90-odstotno zasedeni, vključno z Riom de Janeirom, Brasilio in Sao Paulom. Dve mesti, Porto Alegre in Campo Grande, sta zmogljivosti celo presegli.

V torek so v Braziliji zabeležili 1972 smrtnih žrtev covida-19, kar je največ v enem dnevu. V Braziliji so od začetka pandemije zabeležili več kot 266.000 smrti in 11 milijonov okužb z novim koronavirusom. Država se tako uvršča na drugo mesto po številu smrtnih primerov, takoj za ZDA, in na tretje po številu potrjenih okužb.

Inštitut je v svojem sporočilu še opozoril, da številke kažejo na "preobremenitev in celo propad zdravstvenih sistemov". "Boj proti covidu-19 je bil izgubljen že leta 2020 in možnosti, da bi to tragično zgodbo v prvi polovici leta 2021 obrnili na bolje, so zelo majhne," je dejal epidemiolog Jesem Orellana.

"Največ, kar lahko naredimo, je to, da upamo na čudež po množičnem cepljenju ali na korenite spremembe pri soočanju z epidemijo."

Še prejšnji teden so strokovnjaki za časnik Valor Economic dejali, da bo število smrtnih primerov na dan v Braziliji kmalu preseglo 2000. Opozorili so, da bi se temu lahko izognili le, če bi zvezna vlada prevzela nacionalno koordinacijo boja proti koronavirusu in predpisala zaprtje države, obvezno nošenje mask in množično cepljenje.

Do zdaj je prvi odmerek cepiva prejelo več kot osem milijonov ljudi, kar predstavlja več kot štiri odstotke prebivalstva.