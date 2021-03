Število obravnav v ambulantah družinske medicine se veča

Delo v ambulantah družinske medicine se postopoma vrača v običajne tirnice. Zdravniki pogosteje obravnavajo kronične bolnike, tudi na rednih in preventivnih pregledih. Precej časa namenijo tudi komunikaciji z bolniki po elektronski pošti ali telefonu. Pri tistih, ki so preboleli covid-19, pa opažajo predvsem zmanjšanje zmogljivosti.

V ljubljanskem zdravstvenem domu že nekaj mesecev obravnavajo vse bolnike, je povedala zdravnicaNena Kopčavar Guček. Dnevno prejme okoli 80 elektronskih sporočil in približno 30 klicev. Precej časa zdravnikom vzamejo obravnave, povezane s koronavirusom. Kot je naštela Kopčavar Gučkova, zdravniki cepijo, vodijo prioritetni seznam za cepljenje, obravnavajo okužene z novim koronavirusom in spremljajo tiste, ki so preboleli covid-19. Poudarila je, da je sedaj znanega že več o poznih posledicah covida-19. Covid-19 je prebolelo okoli 300 bolnikov iz njene ambulante. Najpogosteje imajo prebolevniki težave s koncentracijo in zmanjšano zmogljivostjo. "Nekatere težave pravzaprav ne potrebujejo dolge obravnave, treba jih je počasi premagati," je dodala. Izhod iz bolezni je odvisen predvsem od predhodnega zdravstvenega stanja."Redkokdo ostane po 14 dneh čil in zdrav ter je sposoben natanko takih obremenitev kot prej. Zato vedno svetujemo postopnost, zmernost in poslušanje svojega telesa," je povedala. Tako pri bolnikih kot pri zaposlenih v zdravstvu pa so prisotni znaki izgorelosti. "Pogosto se na nas obračajo tudi z duševnimi težavami, ki spremljajo ta čas. Pojavljajo se depresija, anksioznost in osamljenost. Strokovnjaki pa poročajo tudi o pogostejših zlorabah oz. porastu uživanja psihoaktivnih snovi, tudi alkohola," je pojasnila Kopčavar Gučkova.

icon-expand Med čakanjem na zdravniško obravnavo je poskrbljeno za preventivne ukrepe. FOTO: Shutterstock

V Škofji Loki družinski zdravniki sedaj obravnavajo več bolnikov s poslabšanimi kroničnimi obolenji, saj je bilo kroničnim bolnikom in preventivi ob obvladovanju epidemije namenjene nekoliko manj pozornosti, je povedal direktor tamkajšnjega zdravstvenega domaAleksander Stepanović. "K sreči je ostalih okužb nekoliko manj, ker ukrepi, ki jih izvajamo za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom, preprečujejo tudi širjenje gripe in ostalih virusov ter okužb,"je dodal. V primerjavi z lanskim marcem, ko se je obravnava praktično ustavila, je zdaj precej drugače. "Ljudje prihajajo, a skrbimo, da ni gneče," je poudaril. Med prebolevniki ne beležijo veliko zapletov."Teh težav je nekaj, ne bi pa mogel reči, da je to zelo velika obremenitev," je povedal in dodal, da beležijo posamezne primere pri bolnikih, ki so imeli težji potek bolezni. Najpogosteje imajo bolniki motnje voha, okusa in koncentracije, hitreje se utrudijo in zadihajo. Sicer pa zdravniki v škofjeloškem zdravstvenem domu obravnavajo tudi nekaj več težav, povezanih s tesnobnostjo, napetostjo in duševnimi stiskami.

icon-expand Zdravniki opažajo več težav, povezanih s tesnobnostjo in duševnimi stiskami. FOTO: Dreamstime

Tudi Branko Košir, ki dela v Železnikih, pri prebolevnikih opaža predvsem slabšo kondicijo, težave imajo pri naporu, hitro se zadihajo. Bolniki poročajo tudi o tresenju in paresteziji. "Ravno sem obravnaval bolnika, ki mu težavo predstavlja polurni sprehod. Rekel je, da se lahko po sprehodu le še uleže,"je orisal Košir. Tudi aktivni rekreativni športniki poročajo, da jim po okužbi ne uspe pridobiti prejšnjih zmogljivosti. "S koronavirusom se spoznavamo in pri vsakem bolniku se učimo o posledicah," je povedal in poudaril, da je zmotno prepričanje, da je covid-19 podoben gripi. V ambulanti sicer pregledajo manj bolnikov kot pred epidemijo, a je Košir ocenil, da imajo več dela. K manjšemu številu pregledanih bolnikov prispevajo tudi ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa. "Pred epidemijo sem lahko imel enega pacienta pri sebi v ambulanti, drugega na prevezovanju in tretjega pri sestri, zato so stvari potekale hitreje. Sedaj pa lahko v tem času obravnavamo samo enega bolnika,"je povedal. Trenutno dnevno obravnava od 25 do 30 bolnikov. Dodatno pa je v stiku še z do 40 bolniki, ki potrebujejo predpis recepta ali napotnice, napotitev na testiranje za okužbo z novim koronavirusom ali svetovanje po e-pošti oz. telefonu.