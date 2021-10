Združeno kraljestvo blizu 'endemičnega ravnovesja'?

Velika Britanija je ena od evropskih držav z najvišjim deležem precepljenih. S prvim odmerkom je bilo cepljenih že več kot 86 odstotkov, z obema odmerkoma pa 79,3 odstotka Britancev, starejših od 12 let. Strokovnjaki na London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) so ob visoki imuniteti napovedali, da bo število okužb, sprejemov v bolnišnice in smrti v Angliji novembra doseglo vrhunec, nato pa naj bi do božiča precej upadlo in to tudi v primeru, da ne bi uvedli nobenega vladnega ukrepa, poroča Sky News .

Ugotovitve LSHTM so prikazane v le enem od več poročil, ki so jim prejšnji teden prisluhnili na vladni znanstveni skupini za pandemično modeliranje gripe (SPI-MO). Skupina je sicer opozorila, da bi lahko bile ugotovitve LSHTM "preveč optimistične". Tako menijo, ker podatki, ki so jih uporabili, ne upoštevajo, da smo ljudje nepredvidljivi in da lahko določeni dogodki torej spremenijo vedenje ljudi. Kot primer so navedli Euro 2020 in božič.

V najnovejšem sporočilu SPI-MO so opozorili, da podatki na primer niso predvideli povečanega števila okužb v času nogometnih tekem Eura 2020. "V obdobju zimskih praznikov lahko opazimo drugačno obnašanje, ki bi lahko imelo podoben učinek kot nogometne tekme Eura 2020. Če bi se ponovil scenarij s tekem, je možno, da so rezultati modeliranja preveč optimistični." Prav tako ne upoštevajo nove mutacije različice Delta – AY4.2 –, za katero znanstveniki pravijo, da bi lahko bila 10 odstotkov bolj nalezljiva.

Model Univerze v Warwicku: Vrhunec zimskega vala bo med januarjem in majem

Podobno modeliranje je opravila tudi Univerza v Warwicku, le da so v analize vključili še druge dejavnike, kot je na primer gripa. Njihovi modeli kažejo, da bi se število hospitaliziranih, če bi uvedli strožje ukrepe, zmanjševalo počasneje. Zimski val okužb bi po njihovem mnenju lahko vrhunec dosegel med januarjem in majem.

Svetovalci SPI-MO pravijo, da je, ne glede na to, kakšno bo število okužb med zimo, "zelo malo verjetno", da bo število hospitaliziranih tako visoko kot lansko zimo. Menijo, da bi se morala zaščita s cepivi znatno zmanjšati, da bi "praznično" vedenje ljudi rezultiralo v ponovitvi scenarija visokega števila okužb iz lanskega leta.

"Poživitvene doze so veliko bolj učinkovite, kot smo pričakovali"

V primeru, da bi imuniteta, ki jo nudijo cepiva, oslabila bistveno bolj kot doslej, bi lahko imeli spomladi veliko večje število okuženih. Toda Hunter dodaja, do so poživitvene doze cepiva proti covidu-19, ki jih v Angliji prejemajo starejši od 50 let, zaposleni v zdravstvu in socialnih zavodih ter rizičnim skupinam, veliko bolj učinkovite, kot so pričakovali.

Nedavna študija Pfizerja je pokazala, da tretji odmerek njegovega cepiva nudi 95,6-odstotno zaščito pred simptomatsko okužbo. "Če je temu tako, potem se bo število okužb verjetno začelo še hitreje nižati," je dejal profesor Hunter.