Število okužb med udeleženci silvestrovanja v Beogradu naraslo na 200

Med udeleženci organiziranih potovanj v Beograd za silvestrovo so potrdili nove okužbe z novim koronavirusom, skupaj že 200. Še v četrtek je bilo potrjenih okužb 117. Gre za izbruhe med udeleženci silvestrovanja v srbski prestolnici. Odhod v Srbijo sta organizirali dve turistični agenciji, Mondial in Supra Travel.

Med udeleženci organiziranih potovanj za silvestovo že 200 okuženih. FOTO: AP

Epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v stiku z obema agencijama, ki sta organizirali potovanji v Beograd. V okviru ene od agencij je potovalo 559 oseb, do vključno četrtka so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 152 udeležencih. V okviru druge agencije se je silvestrovanja v Beogradu udeležilo 337 ljudi, do vključno četrtka so potrdili okužbo pri 48 udeležencih. Vseh ostalih skoraj 700 oseb, ki so potovale v Beograd s tem dvema agencijama, a pri njih (še) niso potrdili okužbe, je pristalo v karanteni.

Ena skupina je sicer potovala z znano slovensko turistično agencijo za mlade Mondial. Na agenciji pravijo, da so pogoj PCT preverjali na poti v obe smeri. Dva necepljena in neprebolela potnika, ki ob vrnitvi nista želela opraviti testa, sta si prevoz domov uredila sama. Pri Mondialu so prve informacije o okužbah dobili po družbenih omrežjih. Vse udeležence silvestrovanja so zato pozvali, naj opravijo preventivni hitri test in se preventivno samoizolirajo. Tudi pri Supra Travel preverjali PCT-pogoj udeležencev, prvi primer potrjene okužbe dva dni po povratku

Druga agencija, v okviru katere je med udeleženci silvestrovanja prišlo do izbruha okužb, pa je Supra Travel. V agenciji so za 24ur.com so pojasnili, da je šlo za tridnevno potovanje z odhodi iz Ljubljane, Maribora ter z lastnim prevozom. Z avtobusi se je na pot odpravilo 280 potnikov, dodatnih 60 pa še z lastnim prevozom. Izlet je spremljalo 10 oseb agencije, od katerih jih je bilo osem polno cepljenih, dva pa sta prebolevnika. V torek, torej dva dni po povratku v domovino, je eden od udeležncev agencijo obvestil, da je okužen. Nato je agencija vse udeležence potovanja obvestila o primeru okužbe, naj preventivno opravijo hitri test in se za nekaj dni dodatno samoizolirajo ter opazujejo simptome. Nato jih je tudi kontaktiral NIJZ, kateremu so poslali seznam vseh potnikov in tudi dopis, ki smo ga že dan prej posredovali našim potnikom.

Agencija Supra Travel je zaradi zaostrovanja epidemioloških razmer v decembru potnike obvestila, da lahko odpovejo potovanje, če ne želijo potovati oz. da ne želijo izpolnjevati pogoja PCT. Odjavila sta se samo dva potnika.