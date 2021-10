Število okužb hitro narašča tudi pri sosedih, v Avstriji zaostrujejo ukrepe

Več avstrijskih zveznih dežel zaradi porasta okužb zaostruje ukrepe za zajezitev virusa, med drugim na avstrijskem Koroškem. Tam bodo od 4. novembra v nočne lokalne in na dogodke, kjer se zbira več kot 500 ljudi in sedežni red ni določen, lahko prišli le tisti, ki so bodisi cepljeni proti covidu-19 ali so ga preboleli. Poleg tega bo v vseh trgovinah in kulturnih ustanovah, kjer ne velja pravilo PCT, obvezna maska tipa FFP2.