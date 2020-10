Na Hrvaškem zabeležili 748 novih okužb

Na Hrvaškem je bilo v zadnjih 24 urah zabeleženih 748 novih primerov okužbe s koronavirusom, kar je največje število dnevnih okužb do zdaj. Prejšnje najvišje število dnevnih okužb so zabeležili 8. oktobra, ko so potrdili 542 primerov. Število trenutno aktivnih primerov je 3210, 441 ljudi je hospitaliziranih, od tega jih je 27 na respiratorju. Štiri osebe so umrle.

Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak je v današnjem pogovoru za regionalno televizijo N1 povedal, da so visoko številke na novo okuženih predvsem posledica lokalnega prenosa okužb, ko ne obstajajo posebna žarišča.

Največ dnevnih okužb do zdaj so zabeležili tudi v Zagrebu, in sicer 211. V splitsko-dalmatinski županiji je bilo 128 novih okužb. Iz primorsko-goranske županije so poročali o 22 novih primerih, iz istrske pa o petih novih okužbah.

Od 25. februarja letos, ko je bil na Hrvaškem zabeležen prvi primer okužbe, so skupaj potrdili 21.741 okužb, od tega je 334 oseb umrlo. Skupno je ozdravelo 18.197 ljudi, od tega 308 v zadnjih 24 urah. Trenutno je v samoizolaciji 16.598 ljudi, poročaIndex.hr.

Do danes je bilo skupno testiranih 372.683 ljudi, od tega 6448 v zadnjih 24 urah.

Na Hrvaškem ostrejši ukrepi za obratovanje gostinskih lokalov

Lokali bodo lahko odprti med 6. in 24. uro. Zaščitne maske na obrazu so obvezne tako za osebje kot tudi za goste pri vstopu in izstopu iz lokala ali pa premikanju od mize, na primer ob uporabi toaletnih prostorov. Za mizo mask ni treba uporabljati. Ob točilnih pultih ne bo več dovoljeno stati, temveč samo sedeti, in sicer na najmanj meter in pol razdalje med obiskovalci.

Določili so najmanj štiri kvadratne metre na obiskovalca, kar pomeni, da bodo lokali v velikosti 100 kvadratnih metrov lahko sprejeli največ 25 gostov. Najmanjša razdalja med mizami je tri metre, razdalja med gosti, ki sedijo za različnimi mizami, pa meter in pol. Ukrepi veljajo tudi za terase, ker epidemiologi predvidevajo, da se bodo gostje v hladnejših dnevih zbirali okrog grelnikov.

Če v gostinskih lokalih organizirajo družabne dogodke, na katerih pričakujejo več kot 50 gostov, bo treba pridobiti dovoljenje lokalnega štaba civilne zaščite. Organizator dogodka mora zagotoviti tudi t. i. covid-redarje, ki bodo opazovali, ali vsi udeleženci spoštujejo epidemiološke ukrepe.

Lastniki lokalov niso zadovoljni z novimi ukrepi, ker ocenjujejo, da bodo le redki gostinci uspeli poslovati pozitivno. Predvidevajo, da bo sledilo zapiranje številnih lokalov, če država ne bo zagotovila določenih nadomestil ali olajšav za njihovo poslovanje.

Število okuženih po svetu preseglo 38 milijonov

Po podatkih Univerze Johns Hopkins smo do torka po svetu potrdili najmanj 38.006.121 primerov okužb z novim koronavirusom. Število smrtnih žrtev po vsem svetu znaša 1.083.875.

O največ okužbah in tudi smrtnih primerih poročajo iz ZDA. V državi so potrdili že najmanj 7.850.829 primerov okužb in 215.775 smrtnih primerov.

ZDA, Indija in Brazilija skupaj predstavljajo več kot polovico vseh primerov okužb po svetu.

V Nemčiji največ novih okužb od aprila

Po podatkih inštituta Roberta Kocha so v preteklem dnevu v Nemčiji potrdili 5132 novih okužb, kar je več kot 1000 kot dan prej, ko so jih zabeležili 4122. V Nemčiji so od začetka pandemije potrdili skupno 334.585 primerov okužbe, zaradi covida-19 je umrlo 9677 ljudi. V preteklem dnevu je bolezni, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2, podleglo še 43 bolnikov.

Pred tednom dni so pristojne službe potrdile 2828 novih okužb. Številke so zdaj na enaki ravni kot sredi aprila, so pa nižje kot na vrhuncu pandemije konec marca in na začetku aprila, ko so v Nemčiji potrdili po več kot 6000 okužb na dan.

Zdaj sicer opravijo bistveno več testov kot spomladi, kar pomeni, da odkrijejo več okužb. V preteklih dneh se je precej povečalo število bolnikov na intenzivni negi, a je še vedno razmeroma majhno. V torek jih je bilo okoli 620, pred tednom dni pa 450.

S strožjimi ukrepi tudi Nizozemska

Nizozemski premier Mark Rutteje v torek napovedal vrsto dodatnih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Med drugim bodo restavracije in bari zaprti po 22. uri, med 20. in 7. uro bo prepovedana prodaja alkohola in mehkih drog, prav tako je v tem času prepovedano nošenje in uživanje alkohola in mehkih drog.

Vse nenujne maloprodajne trgovine se bodo morale zapreti do 20. ure, maske pa bo treba nositi tako v notranjih kot tudi zunanjih prostorih.

Po navedbah nizozemskega nacionalnega inštituta za javno zdravje in okolje se je število okužb z novim koronavirusom na Nizozemskem v sedemdnevnem obdobju, ki se je končalo v ponedeljek, v primerjavi s prejšnjim tedenskim obdobjem povečalo za 60 odstotkov.