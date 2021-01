Število okužb v Nemčiji upada, umrl moški po ponovni okužbi

V Nemčiji so v zadnjem dnevu zabeležili skoraj 20.400 novih okužb s koronavirusom, umrlo je več kot tisoč covidnih bolnikov, med njimi tudi moški, ki se je s koronavirusom okužil že drugič. Medtem pa cepljenje proti koronavirusu v ZDA poteka počasneje od načrtov, v zvezni državi New York pa naj bi zmanjkalo cepiva v treh dneh.

Število novih okužb z novim koronavirusom v Nemčiji upada. Kot je danes sporočil Inštitut Roberta Kocha, število potrjenih novih okužb na 100.000 prebivalcev trenutno znaša 119, kar je najmanj po 1. novembru. Rekordno sedemdnevno incidenco so v Nemčiji zabeležili 22. decembra, ko je znašala 197,6. V zadnjih desetih dneh število novih okužb v državi stalno upada. So pa velike razlike med posameznimi nemškimi zveznimi deželami. Najvišjo sedemdnevno incidenco imata Turungija, 225, in Brandenburg, 203,3, najnižjo, 76,6 pa Bremen. Za primerjavo, v Sloveniji je 14-dnevna incidenca po podatkih NIJZ v torek znašala 981.

V zadnjem dnevu so v Nemčiji zabeležili skoraj 20.400 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo je več kot tisoč covidnih bolnikov. Skupno je covid-19 v Nemčiji doslej zahteval skoraj 50.000 življenj, z novim koronavirusom se je okužilo nekaj manj kot 2,1 milijona ljudi. Nemške oblasti so kljub izboljšanju razmer ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa ta teden podaljšale najmanj do 14. februarja. Zaradi mutiranega seva novega koronavirusa so jih celo nekoliko zaostrile. Tako so uvedle obvezno nošenje mask z višjo zaščito v trgovinah, lokalih in v javnem prevozu, šole bodo ostale zaprte do 14. februarja. Zaprti ostajajo tudi gostinski lokali, gledališča in opere, pa tudi nenujne trgovine. Izjeme veljajo le za supermarkete in drogerije.

Koronavirus

Sicer pa iz Nemčije prihaja vest, da je zaradi covida-19 umrl moški, ki se je nedavno drugič okužil z novim koronavirusom. Gre verjetno za prvi primer v državi, ko je nekdo umrl zaradi covida-19 po drugi okužbi. Triinsedemdesetletni moški iz zvezne dežele Baden-Württemberg se je prvič z novim koronavirusom okužil aprila. Ponovno se je okužil decembra in dobil pozitiven rezultat v začetku januarja. Glavni vzrok smrti sta bila pljučnica, ki je ena od simptomov covida-19, in odpoved organov. Epidemiolog Stefan Brockmannje potrdil, da gre za prvi tovrstni primer v tej deželi. "Zaenkrat ne obstaja sum, da je bil okužen z enim od novih sevov,"je dodal. Moški je imel še več drugih zdravstvenih težav in verjetno ni razvil močne imunosti po prvih okužbi, je še pojasnil. Po njegovem je namreč verjetnost, da se nekdo okuži z novim koronavirusom dvakrat, majhna, bilo pa je nekaj posameznih primerov, ko ljudje niso razvili dovolj protiteles po prvi okužb. Po svetu so doslej potrdili le peščico primerov, ko je nekdo umrl zaradi covida-19 po ponovni okužbi, med drugim so imeli tak primer na Nizozemskem in v Izraelu. V ZDA več kot 4400 mrtvih zaradi covida-19 V sredo je v ZDA zaradi covida-19 umrlo več kot 4400 ljudi, na novo pa se jih je okužilo 186.000. Po podatkih univerze Johns Hopkins se je v ZDA do srede zvečer z novim koronavirusom okužilo 24,4 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo več kot 405.600. V sredo se je število hospitalizacij povzpelo nad 122.700. V Kaliforniji je zaradi covida-19 v sredo umrlo 694 ljudi, v bolnišnicah pa se jih zdravi skoraj 20.000. V New Yorku je umrlo 185 covidnih bolnikov, v bolnišnicah se jih zdravi 9273.

V New Yorku trenutno cepijo po 65.000 ljudi na dan, vendar jim bo brez novih pošiljk v dveh do treh dneh zmanjkalo cepiva, je opozoril guverner New Yorka Andrew Cuomo. Centrom za cepljenje je naročil, naj ne načrtujejo cepljenj, dokler ne bo jasno, ali bodo dobili cepivo. V Ohiu so med tem uničili 890 odmerkov cepiva Moderne, ker ga niso hranili pri dovolj nizki temperaturi. Na letališču Eastern Iowa v Cedar Rapidsu bodo prihodnji teden začeli s pilotskim programom preverjanja potnikov na okužbo z novim koronavirusom, preden jih bodo spustili skozi varnostno kontrolo. Zdravstveni delavci bodo najprej potnike spraševali o počutju, nato jim bodo izmerili temperaturo. Tiste, ki bi lahko bili okuženi, bodo poslali na dodatno preverjanje in tudi na hitre teste. Če se bo pilotski program izkazal za uspešnega, bodo ta način preverjanja potnikov na okužbo razširili po ZDA. Na vseh mednarodnih letih za ZDA bodo morali potniki pred vkrcanjem na letalo na tujih letališčih po 26. januarju imeti največ tri dni star negativen test za koronavirus. Prepoved potovanj, ki jo je uvedel predsednik Donald Trump, pa ostaja v veljavi do nadaljnjega. Prepoved ne velja za ameriške državljane in tiste z dovoljenjem za delo in bivanje v ZDA.