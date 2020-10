Število okužb v šolah in vrtcih upada, pouk še naprej po modelu B

Po prvem mesecu pouka podatki kažejo, da je na današnji dan z novim koronavirusom okuženih 0,03 odstotka vseh otrok, učencev, dijakov in zaposlenih v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, v karanteni pa jih je 0,36 odstotka, so navedli na ministrstvu. Podatke črpajo iz aplikacije za beleženja podatkov o potrjenih primerih okužbe z novim koronavirusom v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so jo vzpostavili v minulem mesecu.

Glede na razmeroma ugodne epidemiološke podatke se bodo tako vsi učenci in dijaki še naprej izobraževali v šolah oziroma v zavodih, torej po modelu B.

Podatki za september, ki jih je objavilo ministrstvo, kažejo, da so v minulem mesecu največ okužb v enem dnevu med otroki in zaposlenimi skupaj zabeležili 16. in 28. septembra, in sicer 20 novih okužb. Število na novo potrjenih okužb med učenci osnovnih šol upada od 25. septembra, ko so jih potrdili sedem. Na prvi oktobrski dan so na novo potrdili eno okužbo pri osnovnošolcu. V srednjih šolah pa so največ novih okužb na en dan doslej potrdili v ponedeljek, in sicer šest. Sporadične pa so bile okužbe otrok v predšolski vzgoji. Nazadnje so eno okužbo potrdili v sredo.

Med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju so največ okužb na en dan, in sicer deset, potrdili 7. septembra, šlo je za okužbe med zaposlenimi v osnovnih šolah. Zadnji dan septembra so potrdili dve okužbi med zaposlenimi v osnovnih šolah in tri med zaposlenimi v srednjih šolah. Na prvi oktobrski dan novih okužb niso zabeležili.

V četrtek je bilo po podatkih ministrstva za izobraževanje aktivno okuženih 24 srednješolcev, 40 osnovnošolcev in štirje vrtčevski otroci. Med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju je bilo na prvi oktobrski dan aktivno okuženih 16 srednješolskih učiteljev, 39 osnovnošolskih učiteljev ter 12 zaposlenih v predšolski vzgoji.