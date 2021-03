Število okužb narašča, v torek 1558 pozitivnih PCR-testov

Število novih okužb v Sloveniji narašča. V torek so pristojni po podatkih vlade opravili 7602 testa in potrdili 1558 okužb. Delež pozitivnih testov je bil višji kot v preteklih dneh, in sicer 21,6 odstotka. Sedemdnevno povprečje okužb znaša 996.

Po podatkih vlade se v bolnišnicah zdravi 500 ljudi, od tega jih je 111 na intenzivni negi. Iz bolnišnic so odpustili 66 pacientov, umrlo pa je sedem ljudi s covidom-19.