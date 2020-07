Število okuženih raste: pozitivna župan Ogulina in učiteljica iz Pulja

Število okužb z novim koronavirusom na Hrvaškem še naprej raste. Nacionalni štab civilne zaščite je včeraj sporočil, da so v minulih 24 urah zabeležili kar 92 novih primerov, ena oseba je umrla. Povprečna starost obolelih je 48 let. Današnje številke sicer še niso znane, a trend naraščanja ni spodbuden.

Turisti po mnenju hrvaškega epidemiologa niso toliko problematični, saj se večinoma držijo zase in so na prostem. Večja težava so nočni klubi.

Med okuženimi sta tudi kirurg puljske splošne bolnišnice in učiteljica Osnovne šole (OŠ) Vidikovac, zaradi česar so prestavili podelitev spričeval učencem, poroča Dnevnik.hr. Ravnatelj šole, ki je novinarjem potrdil učiteljičino okužbo, je dejal, da sicer ni bila v stiku z nobenim od učencev, ne z njihovimi starši. Vse osebe, ki pa so bile, so zdaj v samoizolaciji. "Prav zaradi tega smo preventivno prestavili podelitev spričeval, ta bomo učencem izročili pozneje," pravijo na OŠ Vidikovac.

Kirurg pa se z virusom ni okužil med delom, temveč izven bolnišnice, je sporočila direktorica Splošne bolnišnice Pulj Irena Hrstić. "Celotna epidemiološka preiskava je stekla skorajda v sekundi. Zdravnikovi stiki in potencialni kontakti s pacienti so bili preverjeni zelo hitro, ljudje, ki so bili okarakterizirani kot 'kritično rizični' pa so bili začasno odstranjeni z delovnega mesta," je dejala Hrstićeva.

Iz štaba civilne zaščite karlovške županije so pozno sinoči sporočili, da so prejeli rezultate testiranj iz Ogulina, ter da je med pozitivnimi tudi tamkajšnji župan Dalibor Domitrović. Napovedali so, da bo v zvezi s tem v ponedeljek novinarska konferenca.

Epidemiolog: Treba bi bilo prepovedati poroka, nočne klube in zbiranje športnih navijačev

Vodja epidemiološke službe kužnih bolezni na Hrvaškem zavodu za javno zdravstvo Bernard Kaić medtem opozarja na nevarnost še večjega širjenja okužb. "Iz epidemiološkega stališča bi bilo prav, da bi poroke, obratovanje nočnih klubov v zaprtih prostorih in prisotnost navijačev na športnih prireditvah začasno prepovedali," je dejal za Slobodno Dalmacijo. "Zbiranje velikega števila ljudi ob takšnih priložnostih izrazito pripomore k širjenju virusa. Zato moramo sami narediti vse, kar je v naši moči, da bi širjenje preprečili," dodaja.

Športne prireditve bi po njegovem sicer lahko potekale v prisotnosti gledalcev, a ob upoštevanju vseh epidemioloških ukrepov. Ti predpisujejo, da zasedenost športnega objekta ne sme presegati 25 odstotkov celotne zmogljivosti, gledalci pa lahko tako sedijo na vsakem tretjem sedežu. Hrvaški epidemiolog namreč meni, da če zbiranje ljudi ne bo omejeno, lahko Hrvaška pričakuje nadaljnje naraščanje števila okuženih.

Kaj pa turizem?

Kaić meni, da turisti niso toliko težavni, saj se večinoma kopajo, zadržujejo na prostem ali v objektu, kjer so nastanjeni. Je pa situacija precej bolj nevarna ob večerih, v kolikor se odpravijo v zaprte prostore nočnih klubov, kjer nihče ne nosi maske, virus pa ima prosto pot - nihče namreč ne vem, kdo je okužen in kdo ne.

Ves svet razpravlja o tem, ali je virus oslabel ali ne in ni dneva, da nekdo ne bi podajal svojega mnenja o tem, piše 24sata. Kaić je sicer prepričan, da obstajajo znaki, da so simptomi okužbe blažji, a to ne pomeni oslabitve virusa. V zadnjih tednih namreč obolevajo predvsem mladi, ki pa imajo boljši imunski sistem. "Le Švedi poročajo, da se pri tamkajšnjem prebivalstvu, tudi starejših, pojavlja manj zapletov," pravi.