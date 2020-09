Število okuženih s koronavirusom v svetu preseglo 30 milijonov

Tako največ okužb kot smrtnih žrtev pandemije so našteli v ZDA, državi s 330 milijoni prebivalcev. Okužbo so do zdaj potrdili pri 6,6 milijona ljudeh, umrlo jih je več kot 197.000. Na drugem mestu po številu okužb je Indija s 5,1 milijona okuženih in več kot 83.000 smrtnimi žrtvami, na tretjem pa Brazilija, kjer se je do zdaj okužilo 4,4 milijona ljudi, umrlo jih je 134.000.

Glede na število prebivalcev je sicer število umrlih v šestih državah višje kot v ZDA. Na prvem mestu je glede na izračune univerze Johnsa Hopkinsa Peru s skoraj 97 umrlimi na 100.000 prebivalcev. Sledijo mu Bolivija, Španija, Čile, Ekvador, Brazilija in ZDA. V slednjih delež smrtnosti zaradi covida znaša nekaj več kot 60 ljudi na 100.000 prebivalcev.

Spletna stran Johnsa Hopkinsa redno posodablja podatke in zaradi tega kaže nekoliko višje številke kot Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Več kot 30 milijonov okuženih je sicer na podlagi podatkov nacionalnih oblasti in WHO že naštela tudi francoska AFP, ki izpostavlja, da gre najverjetneje le za del dejanskih okužb, saj številne države testirajo le simptomatske ali najhujše primere.