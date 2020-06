Število smrti v Braziliji preseglo 50.000, izbruh v Pekingu se umirja

Po vsem svetu je bilo od začetka pandemije novega koronavirusa potrjenih devet milijonov primerov, umrlo pa je 467.000 ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v zadnjih 24 urah zabeležila največje število novih primerov, večino v Severni in Južni Ameriki. Tolikšno število novih primerov sicer pripisujejo tudi temu, da je veliko držav po svetu močno povečalo število opravljenih testov.

Na Kitajskem, kjer so se spopadali z novim izbruhom v Pekingu, pa so v zadnjih 24 urah zabeležili le devet novih primerov, kar je 22 manj kot prejšnji dan, prvič v desetih dneh pa številka ni dvomestna. Izbruh je bil povezan z veliko tržnico mesa, sadje in zelenjave, kjer so virus odkrili na lesenih deskah za rezanje lososa. V povezavi s tem izbruhom so potrdili več kot 230 primerov, da bi ga zajezili, pa so v 29 soseskah znova uvedli karanteno, zaprli šole in uvedli številne druge ukrepe.

Stanje se je poslabšalo tudi v Indiji – skupno so potrdili 410.461 okužb, kar 15.000 v enem dnevu. Trenutno beležijo 13.254 smrti. Indija sledi ZDA, Braziliji in Rusiji po številu okužb. Minilo je dva tedna, odkar so začeli sproščati ukrepe, število okužb pa vztrajno narašča – strokovnjaki ocenjujejo, da bo virus dosegel vrh v monsunski sezoni, kar je med julijem in septembrom. Indijski zdravstveni sistem je že zdaj preobremenjen, saj v mestih, kot sta Delhi in Bombaj, že primanjkuje bolniških postelj, paciente pa zavračajo.

Z novim izbruhom se spopadajo tudi v petem največjem južnokorejskem mestu Daejeon, ki se prav tako vrača k strožjim ukrepom. Čeprav je situacija v državi pod nadzorom, pristojne skrbijo sporadični izbruhi, zato so v Daejeonu prepovedali vsa zbiranja na javnih mestih in zaprli 22 cerkev krščanske sekte Shincheonji. Ena izmed teh cerkva je bila epicenter največjega izbruha v državi, ki se je zgodil februarja – okuženih je bilo več kot 6000 članov sekte. Seulski župan je medtem dejal, da se v mestu pripravljajo na morebitni drugi val, zato krepijo epidemiološko službo in sproščajo bolniške postelje.

Na Škotskem pa so začeli sproščati ukrepe, a so ob tem uvedli obvezne zaščitne maske na javnem prometu, kar vključuje avtobuse, vlake, podzemno v Glasgowu, tramvaje v Edinburghu, trajekte, taksije in letala. Enak ukrep so uvedli v Angliji, medtem ko v Walesu in na Severnem Irskem maske na sredstvih javnega prevoza niso obvezne. Škotska vlada prav tako poziva ljudi, naj še ne potujejo, premierkaNicola Sturgeon pa je poudarila, da čeprav maske pomagajo pri omejitvi prenosa okužb, sta vzdrževanje socialne distance in higiena še vedno ključni.

Britanski premier Boris Johnsonpa bo v torek naznanil, če lahko pivnice, restavracije in hoteli 4. julija ponovno odprejo svoja vrata, pa tudi, če bodo sprostili pravilo o dveh metrih varnostne razdalje.

V Franciji pa je od danes šola zopet obvezna za vse otroke, stare do 15 let. Srednje šole ne padejo v to kategorijo. V državi so se že pred tedni odločili za ponovno odprtje šol, ampak starši so se lahko samo odločili, če bodo otroke poslali nazaj v klopi.