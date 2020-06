Število svetovnih primerov koronavirusa preseglo 10 milijonov

S covidom-19 se je od sredine decembra, ko je virus izbruhnil v kitajskem Vuhanu, okužilo 10.001.527 ljudi, umrlo pa jih je 499.123. Največ smrtnih žrtev in potrjenih primerov beležijo v ZDA.

Številne evropske države že nekaj časa sproščajo ukrepe, zdaj jim je sledila še Velika Britanija, a pandemije še zdaleč ni konec. V ZDA so v petek zabeležili rekordnih 40.000 novih primerov, število primerov v Latinski Ameriki pa se je v preteklem mesecu potrojilo in skupno preseglo dva milijona.

Nov izbruh v bližini Pekinga

Potem ko je Kitajska spomladi v veliki meri uspešno zajezila epidemijo novega koronavirusa, so v zadnjih tednih v prestolnici Peking in sosednji provinci Hebej potrdili na stotine novih okužb.

V okviru prizadevanj za preprečitev drugega vala epidemije so oblasti danes sporočile, da bodo "v celoti zaprle in uvedle nadzor" nad okrajem Anxin kakih 150 kilometrov od Pekinga. Podobno strog ukrep so oblasti sprejele pred meseci ob vrhuncu pandemije v mestu Vuhan.