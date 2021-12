Število žrtev covida v ZDA preseglo 800.000

"Vzpostavili smo zgodovinski program cepljenja in 240 milijonov Američanov je dobilo vsaj en odmerek. Rešili smo več kot milijon ameriških življenj in družinam prihranili bolečino," je med drugim sporočil ameriški predsednik Joe Biden.

Američane je v času zime pozval k odločnemu skupnemu boju proti pandemiji, kar pomeni cepljenje in tudi cepljenje s poživitvenim odmerkom, skupaj z drugimi preventivnimi ukrepi, kot je nošenje zaščitnih mask.

"Cepiva so varna, učinkovita in zastonj in najboljši način proti dodatnim izgubam in bolečinam. Če ste se cepili do sredine junija, se, prosim, čim prej cepite še s poživitvenim odmerkom," je pozval sodržavljane.