Visokorizični stiki okuženega najpogosteje domači, nato prijatelji

Visokorizični stik so bili v stiku s covidnim bolnikom v obdobju 48 ur pred pojavom simptomov in v obdobju 10 dni po znakih bolezni.

Na NIJZ-ju od sredine junija znova sledijo visokorizičnim stikom in tedensko objavljajo analizo z novim koronavirusom okuženih oseb in njihovih stikov.

Po ugotovitvah iz zadnjega poročila so v tednu od 9. do 15. avgusta ob 1329 potrjenih primerih anketirali 1257 okuženih in prepoznali 2005 stikov. Ugotovili so, da je bilo med njimi nekaj manj kot polovica oz. 943 visokorizičnih stikov.

Glede na lokacijo je bil visokorizični stik po podatkih NIJZ v največ primerih v stiku z okuženo osebo, ker je bival v skupnem gospodinjstvu. V tednu od 9. do 15. avgusta je bilo takih 86 odstotkov. V šestih odstotkih primerov je šlo za zasebno druženje, v petih odstotkih za organiziran dogodek. Približno triodstoten je delež tistih visokorizičnih stikov, ki so bili z okuženim v stiku na delovnem mestu.