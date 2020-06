Štirje obsojenci se niso vrnili v zapor, enega so nazaj privedli s tiralico

Marca sprejeti zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni covid-19 je direktorjem zaporov omogočil, da so lahko za namene preprečevanja epidemije obsojencu za en mesec (z možnostjo podaljšanja) prekinili prestajanje zaporne kazni, če pri tem niso obstajali varnostni zadržki. Osebo so lahko tudi izpustili na prostost, če je imela do konca kazni manj kot šest mesecev in če za to ni bilo varnostnih zadržkov.

Na podlagi teh določb so v času epidemije predčasni odpust odobrili 79 zapornikom, 214 pa so izdali odločbe o začasni prekinitvi kazni zapora.

Do nedelje bi se moralo po okvirnih podatkih uprave za izvrševanje kazenskih sankcij v zapor vrniti okoli 150 zapornikov, česar pa štirje niso naredili. Zoper njih so zato uvedli postopek za razpis tiralice in na tak način enega obsojenca že privedli nazaj.