Strategija cepljenja se zdaj usmerja v postopno vzpostavitev čredne imunosti

Kot so po seji v sporočilu za javnost zapisali na Ministrstvu RS za zdravje (MZ), je vlada je v letu 2020 sprejela Nacionalno strategijo cepljenja in jo v letu 2021 posodabljala. Strategija je bila v prvem obdobju omejenega dostopa do cepiv osredotočena v opredelitev skupin prebivalstva, pri katerih obstaja največje tveganje za težji potek in smrt zaradi koronavirusne bolezni in jih je treba cepiti najprej. Z večanjem količine cepiv, ki so na razpolago in z dostopnostjo do več vrst cepiv, pa se ukrepi zdaj usmerjajo v aktivnosti, ki bodo omogočile, da se zagotovi precepljenost prebivalstva, ki bo poleg zaščite posameznika postopno pomenila tudi čredno imunost, so navedli.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo s posvetovalno skupino za cepljenje z namenom doseganja višje precepljenosti preveril in po potrebi posodobil pravila in navodila za uporabo cepiv proti covidu-19. Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bo skupaj z delodajalci identificiralo panoge, kjer je potrebno hitrejše cepljenje zaposlenih zaradi pospešenega okrevanja oziroma večje odpornosti panoge. Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) bo takoj pričelo z aktivnostmi za promocijo cepljenja v skupinah študentov, dijakov, učencev in zaposlenih, z namenom čim bolj nemotenega izvajanja učnega procesa v naslednjem šolskem in študijskem letu, Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pa bo izvedlo aktivnosti za promocijo cepljenja med zaposlenimi in oskrbovanci v institucionalnem in neinstitucionalnem varstvu starejših, ki še niso bili cepljeni.

Vlada tudi zadolžuje vsa ministrstva, da na podlagi predhodnega mnenja strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19 opredelijo panoge, kjer bi lahko ob večji precepljenosti opustili ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, in temu ustrezno prilagodijo odloke. Vsi ministri in državni sekretarji pa so zadolženi, da pri obiskih na terenu in vseh drugih javnih nastopih komunicirajo dobrobit cepljenja za posamezne populacijske ali profesionalne skupine ter se aktivno vključujejo v promocijo cepljenja, so še sporočili.