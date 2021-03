Velike razlike v precepljenosti: bo vlada dopolnila cepilno strategijo?

Zdravstveni dom Maribor, sicer eden najuspešnejših cepilnih centrov v državi, je v začetku marca izkoristil možnost naročila viška cepiva AstraZenece. S tem cepivom so že cepili vse kronične bolnike, stare med 18 in 64 let, ki so se prijavili, pa tudi zaposlene v policiji, sodstvu, civilni zaščiti ... "Edini načrt, ki ga zagovarjamo je ta, da bi v čim krajšem času precepili čim več ljudi," pravi Završnik. V Mariboru so tako na cepljenje že povabili tudi novinarje, in sicer na podlagi navodil državne sekretarke na ministrstvu za zdravje Alenke Forte. Ta je 19. januarja v dopisu zapisala, da so novinarji kritična infrastruktura, tako kot policija, vojska in civilna zaščita. Na podlagi tega so jih tudi poklicali na cepljenje.

Državna sekretarka danes za pojasnila na temo cepilne strategije ni bila na voljo. NIJZ in zdravstveni inšpektorat pa smo vprašali, ali cepilni centri kršijo strategijo, če naročajo cepivo za skupine, ki jih ni v tedenskih navodilih NIJZ. Odgovorili so nam, da lahko cepilni centri naročijo cepivo le za skupine, katerih cepljenje je predvideno v posameznem tednu.

In kakšne so razlike med precepljenostjo v različnih delih države?

Največ cepljenih je v goriški regiji, kjer je prvi odmerek dobilo skoraj 10 odstotkov prebivalcev. Najmanj ljudi pa se je doslej cepilo v obalno-kraški regiji, le 7 odstotkov.

Najuspešnejša je Slovenija pri cepljenju najstarejših. Največ cepljenih je namreč v starostnih skupinah od 80 do 84 in od 85 do 89 let. Zelo majhna pa je precepljenost med državljani, starimi od 65 do 75 let. To je predvsem posledica strategije, da se s cepivom AstraZenece lahko cepijo le mlajši od 65 let.