'Cepljenje je zastavljeno kot večletni projekt'

Ta je potekal pred kratkim, iz danes posredovanega sporočila o posvetu pa je razbrati, da stroko med drugim zdaj še posebej skrbi starostna skupina med 65 in 75 let. "To so še zelo aktivni ljudje in verjetno je krivulja okužb za to skupino do neke mere povezana tudi z odhodom vnukov v šolo," je na posvetu ocenila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije in vodja strokovne svetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ prof. dr. Bojana Beović. "Če bi uspeli zaščititi to populacijo, bi precej zmanjšali obremenitev bolnišnic, manj bi bilo tudi hudih potekov bolezni in smrti."

Koordinator Jelko Kacin pa je poudaril, da je cepljenje zdaj zastavljeno kot večletni projekt: "V aprilu bo skupna količina dobavljenih cepiv 365.000 odmerkov. Organizirati se moramo na način, da bi bili sposobni v mesecu dni porabiti med 500.000 in 600.000 odmerkov. Tam, kjer so se dobro organizirali in imajo svoj informacijski sistem, stvari tečejo dobro. V kakšnem velikem mestu se lotevajo stvari peš, ob ogromnem garanju velikega števila ljudi, odziv pa ni tak oziroma je bistveno slabši."

Po težavah z AstraZeneco – tako zaradi dobave kot zmanjšanega zaupanja javnosti zaradi potencialnih stranskih učinkov tega cepiva – pa Kacin pravi, da zdaj precej računajo na Janssen (Johnson & Johnson): "21.000 odmerkov pride že v aprilu. Do konca junija pa imamo potrjenih 270.000 odmerkov. Ker zadošča en odmerek, to predstavlja spoštovanja vredno količino in kakovost."

Do 28. marca je bilo sicer pri nas cepljenih 341.000 prebivalcev. "Ministrstvo za zdravje naj bi predvidoma od srede meseca cepilnim centrom omogočilo uporabo mobilne aplikacije za branje kartic zdravstvenega zavarovanja, podobno, kot je bilo za hitro testiranje. Aplikacija ne bo povsem brezplačna. Tako bo postopek cepljenja v veliki meri informatiziran,"pa je pojasnil mag. Franc Vindišar, državni sekretar na ministrstvu za zdravje.

Kot je še dodal, nekateri odklanjajo cepljenje z AstraZeneco: "Vsak prebivalec ima pravico, da soodloča, s čim bo cepljen, in po zakonu o pacientovih pravicah ta zaradi tega ne sme biti diskriminiran. Pravno mnenje ministrstva je, da se, če nekdo zavrne cepljenje z določenim cepivom, ki mu je na voljo, ob tem izpolni obrazec, da je nek prebivalec odklonil cepljenje z nekim določenim cepivom. Navede se, s čim bi želel biti cepljen, in takrat, ko bo tega cepiva dovolj, ga bo cepilni center povabil na cepljenje."