Strdki po cepljenju z vektorskimi cepivi zelo redki, ključna tudi hitra prepoznava

Krvni strdki po cepljenju z vektorskimi cepivi so zelo redki, ob hitrem prepoznavanju pa je mogoče učinkovito zdravljenje.

Kot so spomnili, v zadnjih mesecih poročajo o pojavu tromboz in sočasne trombocitopenije po cepljenju z vektorskimi cepivi proti covidu-19 (AstraZeneca, Johnson & Johnson). Zaplet je zelo redek, nastopi le pri eni osebi na 100.000 cepljenih (0,001 odstotka), so zapisali.

Dodali so, da ni dokazov, da bi bilo tveganje za ta zaplet povečano pri osebah, ki so že utrpele trombembolične dogodke, na primer vensko trombozo, pljučno embolijo ali možgansko kap, ali imajo izraženo aterosklerotično bolezen, zato osebna ali družinska anamneza trombemboličnih dogodkov v venskem ali arterijskem povirju ne predstavljata zadržka za cepljenje.

Preventivno jemanje protitrombotičnih zdravil (aspirin, nizkomolekularni heparini in druga zdravila) po cepljenju odsvetujejo, saj ni nobenih dokazov o koristnosti takšnih ukrepov. Po drugi strani pa naj bolniki, ki redno prejemajo protitrombotična zdravila, zdravljenja zaradi cepljenja ne prekinjajo.