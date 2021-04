Študentka v stripu 'razčistila' s teorijami zarote

Že več kot leto dni naša življenja kroji epidemija novega koronavirusa. In v tem času so se na račun cepljenja in testiranja na koronavirus pojavile številne teorije zarote, ki jih nekateri vzamejo smrtno resno, spet drugi pa se ob njih le nasmejijo.

Kot je pojasnila, je strip najprej narisala na papir in ga delila na družbenem omrežju, kjer so ga opazili na UKC Ljubljana. Čeprav je strip nastal predvsem za lastno zabavo, kot pravi Nina, pa je nato dosegel večje število ljudi, česar je vesela, še posebej, če bo komu pomagal bolje razumeti, kako delujejo mRNA cepiva.

"Tematiko sem tudi hotela prikazati na nek enostaven način, saj se mi zdi, da se večina skepticizma, ki ga videvamo po internetu, rodi iz nepoznavanja in strahu. Strokovne članke je včasih težko brati pa tudi niso vsi naravosloven tip človeka, ampak za tematike kot so cepiva, se mi zdi pomembno, da so predstavljena na način, da jih bo razumelo čim več ljudi," je pojasnila in dodala, da mRNA cepiva "niso nič groznega, koncept njihovega delovanja je relativno preprost in veliko teh teorij, ki krožijo okoli (npr. čipiranje, sprememba DNA) je biološko povsem nemogočih".

Pediatrinja na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja dr. Tina Plankar Srovin se strinja, da so vse teorije zarote, ki jih na družbenih omrežjih lahko napiše in deli vsakdo, zelo nevarne, saj ljudje potem ne zaupajo več stroki. "Cepiva in zdravila, ki jih uporabljamo v Sloveniji, so preizkušena v dobro zasnovanih kliničnih raziskavah,"je pojasnila.

Strip, ki ga je napisala študentka biologije, je po njenem mnenju napisan strokovno, a hkrati razumljivo in duhovito. Ciljna publika so predvsem mladi, ki že po naravi pri iskanju informacij uporabljajo kritično presojo, ki temelji na preverjenih dejstvih in ne na teorijah zarote. Mladi so tudi tista skupina, ki nimajo velikega tveganja za hujši potek bolezni, so pa pomembni prenašalci virusa. In omenjeni strip je tak, da "te potegne, da vsaj prebereš in začneš razmišljati o tem", pravi Plankar Srovinova.