Kam potovati in kako?

Za vstop na Hrvaško velja poleg potrdila o prebolelosti tudi tisto o cepljenju, a le, če je minilo 14 dni od zadnjega odmerka – oziroma od edinega pri cepivu Janssena. Italijanskemu zdravstvenemu sistemu je treba ob vstopu v državo sporočiti, kam natančno se odpravljamo, in pričakovati moramo petdnevno karanteno. Izjema so potniki v tranzitu, ki z italijanskih letališč potujejo v druge države. "Madžarska ima že dlje časa praktično skorajda popolno zaporo meja," je povedal vodja konzularne službe na ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Šter . Avstrija pa zahteva elektronsko registracijo vstopa, kar dosledno nadzorujejo.

Kako je z lastniki nepremičnin? Slovenci imamo na Hrvaškem več kot 110 tisoč nepremičnin. V nedeljo ob polnoči se pri prehajanju meja priznava več cepiv, 72 ur po novem velja test – a kateri? Vsi, ki se vračajo iz rdečih držav in niso izjema, potrebujejo PCR-test. Edina izjema, ko velja hitri test, so v tem primeru lastniki nepremičnin in objektov na Hrvaškem oz. v schengenskem prostoru in EU.

"Turistični delavci smo si vedno želeli, da bi nas gost poklical in nam rekel: 'Peljite nas kamor koli.' In zdaj se to dogaja," je dejal Mrvaljević. "Zavezujem se v imenu naše industrije, da bodo tisti, ki bodo potovali organizirano, potovali za normalne cene, tako kot lani in predlani, kolikor se le da. Izbiramo 'zelene' destinacije, kot so na primer nekateri zeleni grški otoki. Če se bo na Hrvaškem pojavila 'zelena zgodba', bomo organizirali varen prevoz in počitnice tudi tam."