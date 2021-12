Stroka cepljenje proti covidu-19 posebej priporoča otrokom s kroničnimi boleznimi

Kot je povedal pediater Denis Baš, je tudi pediatrična stroka oblikovala stališče, da je cepljenje proti covidu-19 smiselno in varno tudi za ostale otroke med petim in enajstim letom starosti, saj učinkovito preprečuje okužbo in zmanjšuje možnost hujšega poteka bolezni in zapletov, s tem pa bodo tudi zmanjšali širjenje okužb in otrokom omogočili normalno šolanje. Tudi to je podprla posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Cepljenje otrok bi se po Baševih navedbah lahko začelo v torek, ko bo na cepilna mesta prispelo tudi cepivo za otroke. To je prilagojeno za otroke ter so tako manjši in manj koncentrirani odmerki. V eni viali cepiva za mlajše otroke je na voljo 10 odmerkov.

Otroke bodo cepili v cepilnih centrih, v večini pa bo cepljenje izvajal pediater, je še povedal Baš. Več informacij o cepljenju otrok je sicer pričakovati na torkovi novinarski konferenci UKC Ljubljana.