Stroka je jasna: cepivo varno tudi za nosečnice

Cepiva so varna tudi za nosečnice, doječe matere in vse ženske, ki načrtujejo nosečnost in so v postopku umetne oploditve, je jasna stroka. Nosečnice imajo v primerjavi z nenosečimi ženskami večje tveganje za hujši potek bolezni covid-19. Glede na trenutno znane podatke se svetuje cepljenje z mNRA cepivi, torej Pfizer in Moderna.

Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov je potekal spletni seminar, na katerem so strokovnjaki klinike za infekcijske bolezni, kliničnega oddelka za perinatologijo in ginekološke klinike ter kliničnega oddelka za endokrinologijo predstavili pomen cepljenja proti covidu-19. Vodja porodnega oddelka v ljubljanski porodnišnici Mirjam Druškovič je dejala, da se nosečnice okužijo enako pogosto kot ostala populacija. Klinična slika poteka bolezni je enaka, a večji delež preboli okužbo asimptomatsko, kar 75 odstotkov, ostale imajo blag ali zmeren potek, v redkih primerih pa imajo nosečnice težak potek bolezni. Je pa tveganje za hujši potek bolezni večje v primerjavi z enako starimi nenosečimi ženskami in ga je težko napovedati. Številne raziskave so pokazale možen prenos virusa na plod, a je to redko in to predvsem ob akutni okužbi. Marijana Vidmar Šimic s kliničnega oddelka za perinatologijo je poudarila, da je najboljša preventiva trenutno cepljenje. Nosečnice sicer niso bile vključene v randomizirane raziskave učinkovitosti in varnosti cepiv, a na podlagi mehanizma delovanja cepiv lahko sklepamo o njihovi varnosti. Nobeno cepivo ne vsebuje virusa, ki je sposoben razmnoževanja, samo cepivo ne povzroča bolezni, je dejala. V ZDA in Veliki Britaniji je cepljenih 200 tisoč nosečnic, učinkovitost in pojavnost stranskih učinkov pa je primerljiva z nenosečimi ženskami. Poudarila je, da se glede na trenutno znane podatke svetuje cepljenje z mNRA cepivi, torej Pfizer in Moderna. Nosečnost Kot je pojasnila, se nosečenice lahko cepijo tekom cele nosečnosti, doječe matere kadarkoli, prav tako ženske, ki načrtujejo nosečnost ali so v postopku umetne oploditve. Prav tako je poudarila, da ni znanstvenih dokazov, da bi cepiva povzročala neplodnost, niti ni znanega mehanizma, po katerem bi cepiva povzročala neplodnost, je pa odločitev za ali proti izključno na strani nosečnic. Tudi minister za zdravje Janez Poklukar je danes pozval mlade ženske, da se cepijo. Kot je tudi on poudaril, cepljenje ne vpliva na plodnost.