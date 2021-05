Stroka nosečnicam priporoča cepljenje proti koronavirusu

"Ob okužbi s SARS-CoV-2 imajo nosečnice od dva- do štirikrat večje tveganje za hujši potek bolezni kot enako stare nenoseče ženske. Pogosteje so tudi sprejete v enoto intenzivne terapije, pogosteje potrebujejo mehansko ventilacijo in imajo povečano tveganje za smrt," je poudarilo Združenje za perinatalno medicino Slovenije. Ob tem so dodali, da, čeprav nosečnice niso bile vključene v randomizirane raziskave učinkovitosti in varnosti cepiv proti covidu-19, opaženi podatki kažejo, da je cepljenje z mRNA-cepivi učinkovito in varno tako za nosečnice kot za plod oz. novorojenčke.

K cepljenju stroka poziva tudi nosečnice, še posebej tiste z večjim tveganjem za okužbo, na primer zaposlene v zdravstvu, tiste s prekomerno telesno težo, kronično bolne in starejše od 35 let. Nosečnice imajo namreč od dva- do štirikrat večjo možnost za hujši potek bolezni kot enako stare ženske, ki niso noseče. Porodničarji bodočim materam svetujejo cepljenje z mRNA-cepivi, kot sta Moderna in Pfizer, pri katerih niso dokazali povečanega tveganja za krvne strdke.

Vse od začetka cepljenja se zbirajo tudi podatki o cepljenju nosečnic. "Spremlja se tako učinkovitost cepiv proti covidu-19 v nosečnosti kot tudi stranske učinke cepljenja pri materi in plodu oz. novorojenčku," so dejali pri združenju in dodali, da so bili 21. aprila letos v medicinski reviji New England objavljeni trenutni podatki o varnosti cepljenja z mRNA-cepivi v nosečnosti na ameriški populaciji. Ugotovili so, da"so nosečnice pogosteje poročale o bolečini na mestu injiciranja cepiva, medtem ko so imele redkeje glavobol, bolečino v mišicah, vročino in mrzlico kot enako stare nenoseče ženske".

V študijo, ki je trajala od 14. decembra lani do 28. februarja letos, je bilo zajetih 35.691 nosečnic v starosti med 16 in 54 let. V tem času se je zaključilo 827 nosečnosti, do splava je prišlo pri 115 ženskah, kar znaša 13,9 odstotka, rodilo pa je 712 oz. 86,1 odstotka žensk. "Pojavnost zapletov v nosečnosti in pri novorojencu je bila pri cepljenih nosečnicah, ki so rodile, primerljiva s splošno populacijo in historičnimi podatki izpred pandemije covida-19," so poudarili pri združenju. Med 221 z nosečnostjo povezanimi stranskimi učinki cepljenja so najpogosteje poročali o spontanem splavu (46 primerov).

Kako pa je z vektorskimi cepivi?

Za vektorska cepiva pravijo, da sicer zaenkrat ni trdnih dokazov o večjem tveganju za trombotične trombocitopenične zaplete po cepljenju, vendar pa da trenutni objavljeni prikazi primerov kažejo na morebitno večje tveganje pri ženskah v reproduktivni dobi.