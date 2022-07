Stroka objavila nova priporočila za obvladovanje širjenja okužb

Še vedno so v ospredju že dobro poznana priporočila, kot so vzdrževanje medosebne razdalje, pravilno umivanje rok, razkuževanje rok, izogibanje dotikanju obraza (oči, nosu in ust), higiena kihanja in kašlja ter učinkovito prezračevanje zaprtih prostorov. Ob tem pa izpostavljajo še cepljenje, nošenje mask in izolacijo v primeru okužbe.

V Sloveniji trenutno prevladuje različica virusa, ki se sicer naglo širi, a pri večini ne povzroča težjega poteka, ki bi zahteval bolnišnično zdravljenje. Treba pa je zaščititi ranljive skupine prebivalstva, ki jih virusa lahko bolj prizadene, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki je objavil nove smernice posvetovalne skupine. Tokrat so se odločili za mehkejši pristop, torej za priporočila, s katerimi ne posegajo v vsakdanje življenje ljudi, a so kljub temu učinkovita.

Cepljenje

Kot smo že poročali, vsem ljudem s tveganjem za težji potek bolezni, svetujejo drugi poživitveni odmerek. V to skupino sodijo posebej ranljivi kronični bolniki, oskrbovanci domov za starejše in vse osebe, stare 80 let in več. Prav tako dodatni poživitveni odmerek priporočajo za osebe stare 60 let in več.

Osebam, ki še niso pristopile k cepljenju, svetujejo, da to storijo čimprej. Cepljenim, ki se še niso prejeli poživitvenega odmerka, pa naj se zanj odlločijo čim prej.

Maske

Potem ko so se številne zdravstvene ustanove že odločile za to potezo, obvezno nošenje maske v zaprtih prostorih zdravstvenih ustanov in socialnih zavodov predlaga tudi posvetovalna skupina. To ne vključuje le bolnišnic in zdravstvenih domov, ampak tudi domove za starejše občane. "Uporaba maske je znak skrbi zase in za skupnost," poudarjajo na NIJZ.