Pediater Baš: Cepljenje otrok je bolj varno, kot če jih prepustimo, da zbolijo

"Nestrpno pričakujemo rezultate raziskav, s katerimi bomo izvedeli, kako učinkovita so cepiva zoper različice omikron. Po preliminarnih podatkih pred hospitalizacijo cepivo Pfizer zaščiti 70-odstotno. Je pa to osnovno cepljenje, cepljenje s poživitvenim odmerkom pa bi to zaščito lahko še povečalo," je dejala Beovićeva, izpostavila, da so to šele prvi podatki, ki še niso uradno potrjeni in dodala, da čakajo tudi podatke ostalih cepiv.

"Treba je poudariti pomembnost cepljenja. Rezultati v laboratoriju kažejo, da je sveže cepljenje še vedno učinkovito. Za tiste, ki so že bili cepljeni pa je zelo pomembno, da dobijo poživitveni odmerek," je dejala.