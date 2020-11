Stroka za zaustavitev države: manj pozitivnih, a bolnišnice se polnijo

Med drugim je predlagal, da bi se pouk v šolah še naprej izvajal na daljavo, javnega prometa ne bi bilo, zaprte pa bi bile tudi trgovine z zelo malo izjemami, kot so na primer trgovine z živili in lekarne, prav tako bi še naprej veljala omejitev gibanja na občine. Po naših informacijah naj bi vladi predlagal še, da se za krajši čas, predvidoma dva tedna, naredi popolni "lockdown", tak kot je bil že spomladi.

Kot je dejala že v oddaji Svet na Kanalu A, se je strokovna skupina o ukrepih pogovarjala prejšnji teden, ko je bilo stanje po njenih besedah res slabo. "Napovedi so kazale, da bi lahko bolniki s covidom-19 zasedli skoraj polovico zdravstvenega sistema. V zadnjem času pa so nastale manjše pozitivne spremembe. Tisto, kar še lahko naredimo, je dejanska omejitev gibanja na kraj, kjer živimo," je povedala Beovićeva. Dodala je še, da so predlagali, da bi v primeru poslabšanja razmer ponovili nekatere spomladanske ukrepe, med njimi zaustavljanje gospodarstva.

"Tukaj smo popolnoma skladni s politiko," je dodala. "Mi smo prejšnji teden že oblikovali predlog. Če se stanje sredi tega tedna ne bo pomembno popravilo, bo treba te ukrepe sprejeti." Predlog vključuje različne ukrepe, ki so bili učinkovito uporabljeni v drugih evropskih državah, med drugim omejitev gibanja na 1000 metrov od kraja bivališča in zaporo še nekaterih dejavnosti.

Zdravstveni sistem trenutno obremenjuje predvsem skrb za bolnike s covidom-19, a to ne pomeni, da so ostale zdravstvene storitve obstale. Njihovo izvajanje je sicer okrnjeno, vendar je po zagotovilih pristojnih poskrbljeno za vsa življenjsko ogrožajoča stanja. V najnujnejših primerih bolniki pomoč najdejo na urgenci.

Kot zelo dobro novico je napoved cepiva označila tudi Beovićeva in dodala, da se prav zato "ukrepi v tem trenutku Še bolj splačajo". Pojasnila je, da bomo z ukrepi rešili življenja, pa ne le bolnikov s covidom-19, pač pa tudi ostalih, ki potrebujejo nujno zdravstveno oskrbo. "Potem pa bi zaradi cepljenja lahko ukrepe počasi sprostili in poskrbeli, da se počasi okrepijo tudi ostale dejavnosti," je dodala.

Hkrati je bil ponedeljek "velik dan za znanost in človeštvo", saj sta podjetji Pfizer in BioNTech sporočili rezultate, ki kažejo, da njihovo cepivo zagotavlja 90-odstotno zaščito pred novim koronavirusom. Družbi nameravata za odobritev uporabe cepiva zaprositi do konca meseca. Borut Štrukelj z ljubljanske Fakultete za farmacijo ocenjuje, da bi lahko cepivo v primeru odobritve prejeli januarja oziroma februarja prihodnje leto.

V oktobru so v UKC opravili približno 20 odstotkov manj ambulantnega programa kot oktobra 2019. Namesto 39 transplantacij, ki so jih opravili v letu 2019, so letos v oktobru opravili 32 transplantacij. Praktično enako kot lani oktobra je bilo število operacij na odprtem srcu, prav tako so podobno število primerov opravili pri koronografijah, kot tudi pri operacijah raka. "Z vsemi sredstvi se borimo, da ohranjamo dostopnost zdravstva, da bdimo nad zdravjem naših državljanov," je povedal direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar

Gantar je z odredbo prekinil izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev in nenujnih operativnih posegov, kadar njihova opustitev nima neposrednih negativnih posledic za bolnikov. Bolnišnice tako prilagajajo število specialističnih pregledov, prekinile so tudi operacije, razen tistih s stopnjo nujno in zelo hitro.

Izjeme so onkološke storitve ter obravnave nosečnic in novorojencev, cepljenja in medicina športa. Delujejo tudi zdravniki na primarni ravni, prav tako je dovoljeno opravljanje storitev pedikure, saj je ta po navedbah državne sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Ajde Cudermanizjemnega pomena za preventivno nego starejših.

Ob hujših poškodbah, nenadnem slabem počutju in drugih življenjsko ogrožajočih stanjih pomoč nudijo službe nujne medicinske pomoči. Bolnike tam obravnavajo po posebnih protokolih, da glede na nujnost zdravstvenega stanja zagotovijo obravnavo vsem, tudi bolnikom s sumom na ali potrjeno okužbo z novim koronavirusom.