Logarjeva: V času počitnic manjše prostovoljno zaprtje družbe

Dodala je tudi, da smo"res na srečo od kakšnega resnega zapiranja javnega življenja vseeno oddaljeni", saj je kljub vsemu cepljenje naredilo svoje. "Upamo, da se bodo ljudje še naprej, predvsem tisti, ki imajo dejavnike tveganja za težji potek bolezni, odločili za cepljenje in na ta način zaščitili predvsem sebe in seveda vplivali na to, kako se bo epidemija razvijala naprej."

Po besedah Logarjeve približno 87 odstotkov okuženih, ki se zdravijo v bolnišnicah, spada v starostno skupino mlajših od 50 let. "Gre za skupino, ki sicer manj pogosto potrebuje bolnišnično zdravljenje," je poudarila. V starostni skupini starejših od 50 let je precepljenost dobra, opominja Logarjeva in dodaja, da to pomeni, da je cepivo učinkovito, saj zbolevajo predvsem posamezniki iz starostnih skupin, ki so slabo precepljene.

Razloge za porast okuženih s koronavirusom v oktobru Logarjeva pripisuje več razlogom, ne le slabemu nadzoru nad izpolnjevanjem pogoja PCT. Razloge išče v začetku študijskega leta, ko se v predavalnicah in študentskih domovih srečujejo posamezniki iz različnih okolij. "Hladnejše vreme nas prisili, da smo več časa v zaprtih prostorih," je dodala.

Razloge za porast okužb išče tudi v po njeni oceni napačnem tolmačenju odločbe vrhovnega sodišča, "ki ni razsodilo, da maske niso potrebne, pač pa pravno ni osnove za izrekanje kazni".

Na vprašanje, če bi se lahko število okužb povečalo tudi zaradi nedavnih protestov proti pogoju PCT, je Logarjeva odgovorila, da so eden od dejavnikov širjenja okužb lahko tudi večja združevanja, ne le ob sredah, ko se običajno zberejo protestniki.