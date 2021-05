Strokovna skupina predlaga podaljšanje epidemije

Strokovna svetovalna skupina za covid-19 je že minuli teden predlagala podaljšanje epidemije, pogoji za to pa so še vedno izpolnjeni, je izpostavila vodja skupine in infektologinja Mateja Logar. Se pa, če bodo tudi v sredo epidemiološki podatki ugodni, po njenih navedbah sproščajo pogoji za rumeno fazo in s tem povezano sproščanje ukrepov.

Vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar. FOTO: Bobo Vlada bo predvidoma na jutrišnji seji, na kateri bo znova pretresala ukrepe za zajezitev koronavirusnih okužb, odločala tudi o podaljšanju epidemije. 30-dnevna epidemija, ki jo je vlada z odlokom razglasila 17. aprila, se namreč izteče v nedeljo. Pogoji za razglasitev epidemije ostajajo izpolnjeni, saj je štirinajstdnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev po zadnjih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) višja od 140 in znaša 408. Prav tako je hospitaliziranih več kot 250 covidnih bolnikov, in sicer 477, 131 na oddelkih intenzivne terapije. Eden od pogojev za razglasitev epidemije je namreč tudi več kot 50 bolnikov na oddelkih za intenzivno nego. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb pa je glede na zadnje epidemiološke podatke padlo na 549. To pomeni, da Slovenije izpolnjuje pogoje za rumeno fazo sproščanja epidemioloških ukrepov. Ob izpolnitvi obeh pogojev bo v luči trenutnih epidemioloških razmer in napovedi vlada jutri razpravljala s posvetovalno skupino za covid-19, je pojasnila Maja Bratuša, ki je vodila današnjo vladno novinarsko konferenco. Epidemiologinja Irena Grmek Košnik s kranjske območne enote NIJZ je danes tudi potrdila, da so v strokovni skupini predlagali rahljanje ukrepov, a podrobnosti ni razkrila. Skladno z načrtom sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije je v rumeni fazi sicer predvideno sproščanje turističnih nastanitev ter odprtje srednjih šol in fakultet brez omejitev. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs pa je včeraj napovedal, da bo vladi predlagal sprostitev omejitve zbiranja, in sicer z 10 na 25 udeležencev. Tako še ne bo dovoljeno zbiranje 50 udeležencev, kot po besedah ministra sicer predvideva rumena faza vladnega semaforja sproščanja ukrepov. Prav tako bo predlagal, da testiranje dvolastnikov, šolnikov, učencev in ostalih, ki dnevno prehajajo zahodno mejo, ne bi bilo več obvezno. Morebitnih sprememb režima na meji Hojs še ni podrobneje pojasnjeval. Je pa potrdil, da se zdravniška stroka posvetuje o tem, ali bi bil en odmerek cepiva AstraZenece lahko dovolj za prehod meje.