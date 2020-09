Strokovna skupina predlaga strožje ukrepe. Na javnih površinah največ šest oseb?

Zaradi rekordnega števila okuženih s koronavirusom se bo zelo verjetno zbiranje na javnih površinah omejilo na največ šest oseb in ne več deset, kot je veljalo do zdaj. Strokovna skupina za covid-19 bo vladi prav tako predlagala, da kljub seznamu povabljenih opusti možnost zasebnih druženj do 50 gostov. Predstojnica Infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc, dokler ljudje razmišljajo s trezno glavo in se držijo priporočil, ne želi ostrih ukrepov, kot je na primer prepoved gibanja ali policijska ura.

Razmere za širjenje virusa so v hladnejših dneh še ugodnejše. Vse več časa bomo preživeli v zaprtih prostorih, na vrhuncu je tudi sezona trgatev. Infektologinja Tatjana Lejko Zupanc verjame, da se bodo ljudje družili, vendar pri tem poudarja, naj se družijo na način, da je med njimi varnostna razdalja in da bodo uporabljali maske. "Sliši se neobičajno, a če bomo z upoštevanjem ukrepov preprečili vsaj eno žarišče, smo naredili veliko," pravi Lejko Zupanc. Dodaja, da se boji, da če se bomo še naprej obnašali, kot da nam je vseeno, da bomo "hočeš nočeš morali vse zapreti". Svetovalna skupina za covid-19 bo vladi predlagala, da zbiranje na javnih površinah omeji na največ šest oseb in prepove vsa večja zasebna druženja, torej tista do 50 gostov z evidenco povabljenih. "Vedeti moramo, da so zbiranja tveganja," pravi, saj da so na njih lahko udeležene tudi osebe iz ranljivejših skupin.

icon-expand Bojana Beović: 'Vedeti moramo, da so zbiranja tveganja.' FOTO: Bobo

"Pričakuje se, da bomo sredi oktobra, če bo šlo tako naprej, potrebovali od 200 do 250 dodatnih bolniških postelj za bolnike s covid-19," je povedala Bojana Beović. Z novimi ukrepi bi želeli zagotoviti potrebne bolniške kapacitete in dovolj ustrezno usposobljenega kadra.

V intenzivni enoti ljubljanske Infekcijske klinike se trenutno zdravi 10 bolnikov s covid-19, starih povprečno 55 let. Zaradi povišane temperature in težav z dihanjem pa so iz Slovenj Gradca v Ljubljano premestili tudi 15-mesečnega malčka. Lejko Zupanc pravi, da je potek bolezni večinoma srednje težak. Obstajajo pa posamezni primeri, pri katerih pride do zelo hitrega poslabšanja. Po drugi strani pa odpiranje covid oddelkov pacientom zapira vrata do nenujnih obravnav. V Šempetru pri Gorici nameravajo covid bolnike namestiti na ortopedski oddelek, kjer opravijo 24 operacij dnevno, bolniki pa že zdaj nanje čakajo tudi leto ali celo več. V javnem pismu zato pozivajo direktorja bolnišnice, naj poišče drugo rešitev.