Pretresanje semaforja: drugačna organizacija šol in gostinskih teras?

Strokovna svetovalna skupina pri ministrstvu za zdravje, ki je vladi soglasno predlagala popolno zaprtje države, znova pretresa semafor vladnih ukrepov. Po koncu popolnega zaprtja države naj bi namreč začel veljati nekoliko spremenjen semafor. Člani skupine tako razpravljajo o različnih predlogih, kako bi posamezne omejitvene ukrepe, ki veljajo za določeno fazo epidemije, morda prestavili v drugo fazo. Beseda teče predvsem o drugačni organizaciji šol in gostinskih teras.

Glavni poudarek nocojšnje razprave strokovne skupine za covid-19 je, kateri ukrep ostane v določeni skupini in kateri se premakne v drugo. Trenutni semafor je razdeljen na pet faz: črno, rdečo, oranžno, rumeno in zeleno. Glavna kriterija sta sedemdnevno povprečje števila okuženih in število bolnikov s covidom-19, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Vodja skupine Mateja Logar pravi, da vsak ukrep delno vpliva. Nekateri zelo hitro, nekateri pa bolj dolgoročno. "Ukrep omejitve gibanja je tisti, ki zbuja največ dvomov," priznava, a poudarja, da je pri vseh državah v naši okolici, z izjemo Hrvaške, ta ukrep prisoten. Če bo trend novih okužb po izteku zaprtja države, 12. aprila, takšen, kot je danes, bomo v rdeči fazi, kar pomeni, da se ukrepi sproščajo glede na stanje v posameznih regijah.

icon-expand Mateja Logar: "Vsak ukrep delno vpliva." FOTO: Miro Majcen

V tej fazi se bodo odprli vrtci in šole prve triade po programu C, nujne laboratorijske vaje za študente, muzeji, knjižnice, galerije, brezkontaktne športne aktivnosti na prostem, individualna vadba, avtomehanične in podobne servisne dejavnosti, smučišča, nekatere trgovine. A že tu se obeta prva sprememba.

"Šole bodo tiste, ki se bodo prestavile, tako da bo omogočeno delovanje šol tudi, če bomo v rdečem območju," pove Logarjeva. "Za to, da bo pa vse skupaj vzdržno, pa kot minister na podlagi predlogov stroke vidim dodano vrednost v tem prostovoljnem samotestiranju," pa pravi zdravstveni minister Janez Poklukar.

Za prehod v oranžno fazo je potem potrebno sedemdnevno povprečje okuženih, ki je nižje od 1000, na zdravljenju v bolnišnicah pa je manj kot 1000 covidnih bolnikov. V tej fazi se odprejo nekatere ostale servisne dejavnosti, trgovine, dovoljeno je zbiranje do 10 oseb, odpravi se prepovedi prehajanja notranjih meja.

icon-expand Janez Poklukar: "Vsi ukrepi so še kako na mestu in noben od njih ni zatajil." FOTO: Miro Majcen

"Minus je, da smo mi relativno majhni in že majhni premiki pomembno vplivajo na barve regij. Tukaj bomo morda nekoliko preigrali številke, nekatere gospodarske panoge niso bile vključene, tako da se bomo lahko odločali na osnovi tega," pove Logarjeva. Nato pa verjetno še aktivnosti na prostem, kar se tiče nošenja mask, morda tudi odpiranje gostinskih teras, še razmišlja Poklukar. Bo pa v vsakem primeru podlaga za odločanje vzdržnost zdravstvenega sistema. In tu številke niso na naši strani. Če je bilo sedemdnevno povprečje okuženih 22. oktobra lani, torej na začetku drugega vala, 1114, je danes nižje – 1058. Vendar pa je hospitaliziranih zdaj za polovico več, intenzivno zdravljenje pa potrebuje celo še enkrat več bolnikov."Zaradi angleškega seva, ki je toliko bolj kužen, so vsi ukrepi še kako na mestu in noben od njih ni zatajil," izpostavi Poklukar. Zato bistvenega sproščanja vseeno ni pričakovati.