Strokovna skupina za covid-19 danes o novem semaforju ukrepov

Če se bo epidemiološka slika še slabšala, bodo v strokovni skupini predlagali razširitev sistema PCT in pogostejše testiranje, tudi za tiste poklicne skupine, za katere je testiranje zapovedano. Strokovna skupina bo danes odločala tudi o predlogu, po katerem bi ob slabšanju epidemioloških razmer bodisi omejili število strank v trgovinah in storitvenih dejavnostih bodisi določili obvezen pogoj PCT. Ta ne bi veljal za obisk živilskih trgovin.

Zaradi naraščanja števila okužb in hospitaliziranih je od danes v veljavi četrta faza aktivacije bolnišnic. To pomeni, da bodo danes covidne bolnike sprejemale še novomeška, novogoriška in murskosoboška bolnišnica. Z današnjim dnem pa bodo lahko učenci in dijaki v lekarnah prevzeli pakete s petimi testi za samotestiranje. Za to bodo potrebovali kartico zdravstvenega zavarovanja ali potrdilo o vpisu.