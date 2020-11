Strokovne projekcije gibanja epidemije: modeli uporabni za odločanje

Na včerajšnji nujni seji parlamentarnega odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino so spregovorili o projekcijah, ki jih ob epidemiji covida-19 pripravljajo strokovnjaki. Kot je bilo slišati, so njihovi modeli lahko uporaben pripomoček za odločevalce. Epidemija je namreč pojav, kjer do problema pride z zamikom.

Na seji odbora so svoje delo med drugim prestavili strokovnjaki, ki sodelujejo v projektu Sledilnik za covid-19. Aleks Jakulin, ki je bil med tistimi, ki so vzpostavljali Sledilnik, je pojasnil, da so skupnost prostovoljcev, ki so se s tem začeli ukvarjati, ker so poskušali razumeti, kaj se pravzaprav dogaja.

Če so podatke najprej dobili kar iz medijev, zdaj pri zajemanju podatkov sodelujejo z zunanjimi organizacijami, med njimi so tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Ministrstvo RS za zdravje (MZ), bolnišnice in laboratoriji. Kot pravi Jakulin, so pri zajemanju podatkov še možne izboljšave in si med drugim želijo, da bi nekatere podatke dobili hitreje. Po besedah predstojnika Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslava Petrovca pa bi morali podatki vključevati tudi hitre teste.

Rezultat dela številnih strokovnjakov, ki so se vključili v projekt Sledilnika, pa so tudi modeli z napovedmi, recimo napovedi zasedenost bolnišnic ali pa smrti. "Če te modele damo javnosti, bo tudi javnost znala boljše delovati in ukrepati, brez uradnih ukrepov," je prepričan Jakulin. Kar dela Sledilnik, je po njegovih besedah na nek način infrastruktura, ki jo lahko Slovenija kot država dobro uporabi. "Dajte nam neko platformo, da lahko zadeve še izboljšamo, saj smo zdaj omejeni s tem, koliko lahko kot prostovoljci naredimo v prostem času," je pri tem pozval.