Strokovnjaki: Covid bo do pomladi izzvenel v sezonski prehlad

"Pritisk na bolnišnice popušča. Če pogledate smrtno statistiko zaradi covida-19, gre ponavadi za precej starejše ljudi in ni povsem jasno, ali je vse te smrti neposredno povzročil covid," je povedal Bell. "Ocenjujem, da se bo okrepila izpostavljenost delta sevu." Dodal je, da je število novih primerov še vedno visoko, vendar da bodo cepljeni in preboleli vodili k močnejši čredni imunosti. Strokovnjaki namreč ocenjujejo, da se bodo necepljeni imunizirali po naravni poti.

Gilbertova pa pravi, da je pomembno, da se prebijemo čez zimo, nato pa bi po njenih ocenah pri večini šlo za blažji potek bolezni. Ob tem pa je tudi opozorila, da je treba delati na pripravah na prihodnje pandemije, in dodala, da bi majhne naložbe zdaj lahko dolgoročno prihranile milijarde evrov.

Na ta način bomo prišli v situacijo, podobno gripi, ugotavljajo raziskovalci. "Lahko se cepite in dobro prezimite. Ali pa tega ne storite in tvegate, da zbolite in morda celo končate v bolnišnici," so še poudarili.