Strokovnjaki izpostavili obvezo države do uvedbe obveznega cepljenja

Tadej Troha s Filozofskega inštituta ZRC SAZU je spomnil, da bi uvedbo obveznega cepljenja morali predlagati epidemiologi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), česar niso storili. Spraševal se je o možnih razlogih za tako odločitev. Znanstvenica Zarja Muršič je pojasnila, da je v takšno odločitev najverjetneje vodilo prepričanje, da bi uvedba obveznega cepljenja na dolgi rok vodila v še dodaten upad zaupanja v cepljenje. A cepljenje bi na dolgi rok preprečevalo možnost širjenja okužb in država bi za to morala poskrbeti, na NIJZ pa se po njeni oceni s tem vidikom ne ukvarjajo.

Tudi če bi NIJZ predlagal uvedbo obveznega cepljenja, Bauk dvomi, da bi se zdravstveni minister Janez Poklukar odločil zanj. Zaradi očitkov o nedorečenosti ZNB bo morebitno odločitev o obveznem cepljenju proti covidu-19 verjetno moral sprejeti državni zbor, ki pa zaradi še vedno trajajoče epidemije covida-19 ne bi odločal v nevtralnih okoliščinah. Politične stranke bi odločitev sprejele tudi z ozirom na prihajajoče parlamentarne volitve, je dodal.

'Necepljeni posegajo v pravico do zdravja sebe in drugih'

Bauk je bil kritičen do pravne stroke, ki je po njegovem mnenju v obdobju epidemije zatajila, ker ljudem ni dovolj dobro pojasnila, kaj so pravice in dolžnosti posameznika. Necepljeni posegajo v pravico do zdravja sebe in drugih, je dejal. Ob tem po njegovem mnenju uvedba obveznega cepljenja zgolj starejše populacije ni rešitev, saj je znano, da po cepljenju razvijejo nekoliko slabši imunski odziv.

Filozof Peter Klepec je poudaril pomen cepiv, kar se je pokazalo tudi pri boju z otroškimi boleznimi. Ukrepi za omejevanje širjenja okužb zgodovinsko gledano tako v obdobju pandemije covida-19 niso nič novega, so pa pri pojavu novih bolezni vsakič nekonsistentni, je ocenil.