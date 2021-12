Strokovnjaki ovrgli trditve 'iniciative zdravnikov': Gre za povzetke tipičnih proticepilskih tez

Zavajajoč preračun smrtnosti cepiva ISZ temelji na izboru ene od podskupin 9531 cepljenih, pri kateri so zabeležili eno smrt, ki – podobno kot ostalih pet smrti v študiji (dve pri cepljenih in štiri pri necepljenih) – ni bila povezana s cepljenjem. Na osnovi omenjene ene opazovane smrti ISZ nepravilno in zavajajoče predpostavi, da je bila smrtnost zaradi cepljenja v registracijski študiji odraslih 1/10.000. Nato ISZ ta napačen rezultat ekstrapolira v oceno, da bo zaradi cepljenja umrlo 100 otrok na milijon cepljenih.

" Ocena z očitnim namenom prestrašiti starše ima videz statističnega preračuna, ki pa je s strokovnega vidika v celoti izmišljen in zavajajoč. Gre za preračun iz registracijske raziskave na 43.448 odraslih, v kateri je med trimesečnim opazovanjem umrlo šest ljudi, od tega dva v skupini cepljenih in štirje v skupini necepljenih. Nobena od teh smrti ni bila povezana s cepljenjem ,” poudarjajo strokovnjaki.

Imenovali so ekspertno skupino, ki so jo sestavljali prof. dr. Alojz Ihan, dr. med., prof. dr. Tadej Avčin , dr. med., in prof. dr. Janez Tomažič , dr. med. Ta je o omenjenem pozivu pripravila strokovno mnenje, ki je sestavljeno iz naslednjih ugotovitev.

ISZ strokovno nepravilno oceni, da covid-19 za otroke in mladostnike ni nevarna bolezen.

Drži, da otroci redkeje zbolijo zaradi covida-19 in je pri njih najhujših zapletov in smrti relativno malo. Toda covid-19 za otroke in mladostnike ni nenevarna bolezen, opozarjajo Ihan, Avčin in Tomažič.

V Sloveniji je bilo do novembra 2021 hospitaliziranih več kot 40 otrok, nekateri s precej hudim potekom, vendar ni nihče umrl. V ZDA je zaradi covida-19 do novembra 2021 umrlo 700 otrok, kar je covid-19 uvrstilo na deseto mesto med vzroki smrti otrok. "Ena od posledic covida-19 pri otrocih je sicer redek, vendar zelo nevaren MIS-C (večorganski vnetni sindrom pri otrocih), ki nastopi od dva do šest tednov po okužbi in je življenjsko ogrožajoča bolezen z okvaro krvnih žil in srca ter sistemskim vnetjem, ki zahteva intenzivno bolnišnično oskrbo. V Sloveniji smo do zdaj uspešno obravnavali in zdravili že 55 pediatričnih bolnikov z MIS-C," so pojasnili.

ISZ strokovno nepravilno oceni, da otroci ne morejo biti superprenašalci virusa.

Okuženi otroci lahko z virusom okužijo druge, še posebej zato, ker okužba pri otrocih pogosto mine brez resnejših simptomov. Znani so dobro dokumentirani primeri, ko so otroci, mlajši od 12 let, okužili večje število sošolcev, ki so nato okužili svoje bližnje. V enem primeru sta se dva otroka nalezla od očeta in nato okužbo prenesla na 23 sošolcev, preko katerih se je ta nato razširila na člane družine in krog bližnjih stikov, skupno na 226 ljudi, pojasnjujejo strokovnjaki.

Število okužb v Sloveniji je v zadnjem času (novembra 2021) največje prav v skupini otrok in njihovih staršev, zato je omejevanje okužb med otroki zelo pomembno. Okuži se lahko vsakdo, zato okužba ne pomeni stigme, ampak je pomembno predvsem, da okužbo čim hitreje odkrijemo, tako da okuženi ostanejo doma in okužbe ne širijo okrog, pozivajo.

ISZ strokovno nepravilno oceni, da so cepiva mRNA in vektorska cepiva v tretji fazi kliničnih raziskav ter da (morebitnih) srednjeročnih in dolgoročnih zapletov po cepljenju še ne poznamo.

Strokovnjaki odgovarjajo: Testiranje cepiv v 3. fazi se je uspešno končalo konec leta 2020 oz. v začetku leta 2021 in cepiva so bila odobrena. Sočasno poteka več kliničnih raziskav v različnih vrstah populacije, zdaj na primer pri otrocih in za kombinacije z drugimi cepivi. Tudi po zbranih rezultatih se nadaljuje spremljanje ljudi, ki so sodelovali v kliničnem testiranju. Izvaja se tudi že spremljanje učinkov cepiva po odobritvi in širši uporabi oziroma farmakovigilanca. Zdaj v varnostne opise cepiv dodajajo tudi zapise o zelo redkih opaženih stranskih učinkih in širitvi uporabe za druge dele populacije.

Pri vseh cepivih v zgodovini so se neželeni stranski učinki pojavili najpozneje dva meseca po aplikaciji, zato ni razloga, da bi pri teh cepivih pričakovali drugače, še posebej pri cepivih mRNK, saj se mRNK zelo hitro razgradi in se ne razmnožuje tako kot virusna RNK. Doslej niso bile še za nobeno cepivo v vsej zgodovini razvoja izvedene tako obsežne klinične raziskave z več kot 40.000 udeleženci za vsako cepivo.

ISZ strokovno nepravilno oceni, da je natančna sestava cepiva poslovna skrivnost in ni javno znana.

Natančna sestavina cepiv je bila podana v dokumentih za registracijo in do zapisa o sestavinah cepiva in celotnega nukleotidnega zaporedja cepiv mRNK ima dostop tudi javnost, opominjajo strokovnjaki.

ISZ strokovno nepravilno oceni, da niso bile opravljane študije genotoksičnosti in kancerogenosti kljub navajanju potencialno kancerogene substance v mRNA-cepivu.

Študije toksičnosti so bile opravljene in priložene registraciji cepiv, prav tako so preverili, da cepiva nimajo reproduktivne toksičnosti. Nobena od sestavin cepiva ni genotoksična ali kancerogena, zato takšni testi niso relevantni in jih regulatorji za cepiva ne zahtevajo.

"Nekateri nasprotniki cepljenja omenjajo karcinogenost acetamida, ki pa ga v cepivih ni. Je pa v cepivih 2-[(polietilen glikol)-2000]- N,N-ditetradekilacetamid, 1,2-distearoil-sn-glicero-3- fosfoholin), ki je popolnoma druga spojina, z lipidom povezan polietilenglikol, ki ga najdemo v več bioloških zdravilih. Približno podobno bi bilo primerjati klor, ki je strupen plin, in klor (oz. kloridne ione) kot sestavino soli, ki jo uživamo vsak dan,' pojasnjujejo.