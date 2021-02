Strokovnjaki svarijo: 'Cepiva in protitelesa ne ščitijo pred vsemi novimi sevi'

Vse poti so še odprte, epidemije kljub trenutnemu umirjanju števila okuženih še ni konec, opozarja Bojana Beović. V naši okolici namreč beležijo vedno več primerov okužbe z novimi sevi koronavirusa. Na avstrijskem Koroškem se britanski sev širi tako hitro, da predstavlja kar 20 odstotkov vseh okužb, na Hrvaškem so potrdili prvi primer brazilskega seva, na Finskem pa so odkrili čisto novo različico virusa, v kateri so odkrili sledi tako britanske kot južnoafriške različice.

