Strokovnjaki WHO: Cepivo AstraZenece uporabno tudi za starejše od 65 let

"Če upoštevamo vse gradivo, ki ga imamo na voljo, WHO priporoča uporabo tega cepiva za stare 65 let in starejše," je v najnovejšem priporočilu zapisala 15-članska strateška svetovalna skupina strokovnjakov za imunizacijo.

Vodja skupine strokovnjakov Alejandro Cravioto je priznal, da še ni zadostnih podatkov o učinkovitosti tega cepiva pri starejših od 65 let. Zaradi tega več držav, tudi Slovenija, priporoča uporabo AstraZenecinega cepiva za mlajše od 65 let. A kot je dejal, ocenjujejo, da odziv te starostne skupine ne more biti drugačen od odziva drugih starostnih skupin. Zato strokovnjaki priporočajo uporabo tega cepiva za starejše od 18 let brez zgornje starostne omejitve.

Strokovna skupina WHO je tudi ocenila, da je cepivo AstraZenece mogoče uporabiti tudi v okoljih, kjer so prisotne nove različice novega koronavirusa.