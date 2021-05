Strokovnjaki WHO dvomijo v nekatere podatke o kitajskemu cepivu

Strokovnjaki WHO trenutno preučujejo dokumentacijo kliničnih študij o učinkovitosti cepiva in stranskih učinkih iz Kitajske, Bahrajna, Egipta, Jordanije in Združenih arabskih emiratov. Učinkovitost cepiva je v dokumentaciji WHO ocenjena na 78,1 odstotka po dveh odmerkih, kar je malo manj kot je pred tem sporočila Kitajska, ki trdi, da je učinkovitost 79,3-odstotna.

Strokovnjaki WHO v dokumentu tako verjamejo v učinkovitost cepiva pri odraslih, ki so stari od 18 do 59 let. Na drugi strani pa so izrazili dvom v varnost, saj v študije niso vključili veliko oseb s pridruženimi zdravstvenimi težavami, izjema velja le za debelost. Po njihovem manjkajo podatki glede učinkovitosti cepiva proti hujšemu poteku bolezni, koliko časa traja zaščita ter ali je varna uporaba pri nosečnicah in starejših. Opozorili so še na pomanjkanje kredibilne ocene redkih hujših stranskih učinkov.

Pri Svetovni zdravstveni organizaciji trenutno preučujejo, ali bi cepivu Sinopharma izdali izredno dovoljenje za uporabo. To bi med drugim omogočilo distribucijo tega cepiva v okviru pobude Covax.