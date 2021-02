Strokovnjaki WHO ne izključujejo možnosti, da je virus ušel iz laboratorija

Med lokacijami, ki so jih obiskali, je tudi ribja tržnica v Huananu, ki velja za verjetno prvo žarišče novega virusa. "Na tržnici smo sami, gledamo naokoli, iščemo, sestajamo se z vodji in prodajalci ter jim postavljamo vprašanja. Pogovarjamo se z ljudmi, ki so pobirali vzorce, in so bili nato pozitivni. To so informacije, ki jih dobimo od ljudi in ki so res pomembne. V tej ogromni bazi podatkov tu in tam najdemo kakšno sled ," je še dejal.

Skupina strokovnjakov Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je v petek po 14-dnevni karanteni v Vuhanu začela preiskavo na terenu, je včeraj prispela v tamkajšnji center za preprečevanje bolezni živali. Kot je novinarjem ob prihodu dejal Peter Daszak , njihova misija poteka "zelo dobro". Po obisku pa je dejal, da je bil ta "zelo poučen". Tvitnil je, da so se sestali s "ključnim osebjem, zadolženim za nadzor živali", in imeli "poglobljeno razpravo".

Vodja ekipe Peter Ben Embarek pa je, preden so skupino odpeljali v objekt, na vprašanje, ali tamkajšnje oblasti strokovnjakom zagotavljajo dostop do informacij, prikimal.

"Z nami delijo nove informacije, ki jih še nismo imeli – ne mi in ne kdo drug. Odkrito se pogovarjamo o vseh možnostih. Mislim, da se premikamo nekam in da bi to rekel čisto vsak član naše ekipe," je še povedal Daszak. "Kitajska je odprta za sodelovanje z nami in temu smo priče vsak dan."

'Sledili bomo dokazom'

Danes se strokovnjaki mudijo na Inštitutu za virologijo v Vuhanu, ki velja za vrhunec politično občutljivega obiska. Tamkajšnji raziskovalci so imeli največ stika s koronavirusom, a ves čas zavračajo obtožbe, da jim je ušel izpod nadzora.

Daszak je za Sky News povedal, da te možnosti še niso izključili. "Vsi dobro poznamo teorijo o potencialni vpletenosti laboratorija v vse to in zagotovo jih bomo spraševali o tem. Če bomo dobili informacije, ki nas bodo vodile v smer katerekoli hipoteze, jim bomo sledili. Sledili bomo dokazom, kamor nas bodo pač peljali. Če nas bodo peljali na ribjo tržnico in hladne verige, jim bomo sledili tja, če nas bodo peljali na farme ali tržnice z divjimi živalmi, bomo šli tja, če nas bodo vodili v laboratorij, pa tja. Vse možnosti so na mizi in mi smo odprti za vse," je zagotovil.

Daszak sicer že dolga leta sodeluje z omenjenim inštitutom in enim od raziskovalcev v njem, a pravi, da te povezave ne bodo na noben način kompromitirale njihovega dela. "Moje povezave s Kitajsko, moje delo tukaj, moje povezave z Inštitutom za virologijo in Ši Zenglijem so dobro znane. Razlog je v tem, da sem več kot 15 ali 20 let objavljal vse podatke, ki sem jih zbral. Mislim, da je to precej koristna stvar, ki sem jo počel,"je še povedal.

'Svet naj ne pričakuje hitrih odgovorov'

Naloga strokovnjakov in misije WHO je skupaj s kitajskimi kolegi izslediti izvor novega koronavirusa. Tega so prvič odkrili pred več kot letom dni v Vuhanu, od takrat pa je po vsem svetu zahteval več kot 2,25 milijona življenj, okužilo pa se je že več kot 103 milijonov ljudi. Izvor virusa naj bi skupina preiskovala 14 dni, natančen načrt njihove preiskave pa ni znan. Mednarodni strokovnjaki sicer ocenjujejo, da je virus najverjetneje preskočil na človeka z netopirja.

Več visokih predstavnikov WHO, med njimi tudi člani skupine na Kitajskem, je opozorilo, da leto dni po izbruhu pandemije ni veliko možnosti, da bodo našli končne odgovore na vprašanja o izvoru virusa. "Zelo malo možnosti je, da bomo po tako kratkem obisku dobro razumeli izvor virusa ali dobili končne odgovore glede tega," je dejal član ekipe Hung Nguyen-Viet. Kot je poudaril, gre za "težko vprašanje in zahtevno študijo", zato svet ne bi smel pričakovati hitrih odgovorov. "Mislim, da moramo biti potrpežljivi, smo sredi procesa in potrebujemo čas in trud, da ga bomo razumeli," je dejal.

Prihod strokovnjakov WHO je Kitajska, ki je tarča kritik, da je prikrivala prve izbruhe bolezni, sicer dolgo prelagala. Peking namreč ne želi biti glavni krivec za pandemijo covida-19. Pozornost med drugim poskušajo usmeriti na okrevanje po izbruhu pandemije. Skupina znanstvenikov si je v Vuhanu tako v soboto ogledala propagandno razstavo, s katero je Kitajska proslavila okrevanje po pandemiji, včeraj pa so se sešli tudi s predstavniki transfuzijskega centra v Vuhanu, kjer so lani zbirali plazmo bolnikov, ki so okrevali po covidu-19.