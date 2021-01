Strokovnjaki WHO tik pred preiskavo na Kitajskem še brez dovoljenj za vstop

"Danes smo izvedeli, da kitajski uradniki še niso izdali potrebnih dovoljenj za prihod skupine na Kitajsko," je povedal generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Zelo sem razočaran nad to novico, saj sta dva člana že odpotovala, drugim pa je bilo potovanje onemogočeno zadnjo minuto," je poudaril.

Dodal je, da je v stiku z visokimi kitajskimi uradniki, da bi bilo jasno, "da je misija prioriteta za WHO in mednarodno skupino". "Zagotovili so mi, da pospešujejo notranje postopke, da bi lahko čim prej prišli," je dejal Tedros.

Direktor WHO za izredne razmere Michael Ryan je medtem pojasnil, da je težava v tem, da članom strokovne skupine niso odobrili vizumov. "Verjamemo in upamo, da je to samo logistična in birokratska težava, ki jo je mogoče hitro rešiti," je izpostavil.