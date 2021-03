Strokovnjaki opozarjajo na pojav koronasomnije med pandemijo

Poleg zdravstvene situacije in gospodarske krize sta na porušen ritem spanja vplivali tudi delo in šolanje od doma, ki sta še dodatno porušili ritem spanja in budnosti. Uspavanje se je zakasnilo, spet se je pojavilo kratko spanje podnevi.

Ameriški somnologi s klinike Mayo poročajo o "koronasomniji" – močno povečanem pojavu kronične nespečnosti v splošni populaciji. Na Kitajskem v lanskem letu poročajo o porastu kronične nespečnosti v splošni populaciji s 14,6 % na 20 %, v Italiji in Grčiji celo na 40 %. Zaradi globalne krize in povečanega stresa se je močno povečala tudi anksioznost ob uspavanju, kar še poveča nespečnost.

V petek, 19. marca, pod okriljem Svetovne zveze za spanje obeležujemo svetovni dan spanja, ki letos poteka pod sloganom " Urejeno spanje za zdravo prihodnost" . Zveza opozarja na osnovno človekovo potrebo po urejenem spanju in poudarja problem motenj spanja, ki so v zadnjem letu zaradi pandemije covida-19 zelo pogoste, pravita izr. prof. dr. Leja Dolenc Grošelj , dr. med., in doc. dr. Barbara Gnidovec Stražišar , priznani evropski ekspertinji, ki delujeta v Centru za motnje spanja.

Epidemija covida-19, ob kateri so zlasti mladostniki zaradi šolanja na daljavo čezmerno izpostavljeni svetlobi računalniških zaslonov, poleg tega pa tudi več časa preživijo sede v zaprtih prostorih in so posledično manj telesno aktivni, prinaša dodatna tveganja za to kronično neprespano populacijo.

Po drugi strani pa so študije pokazale povezavo med motenim spanjem in prizadetostjo bolnikov ob okužbi z novim koronavirusom. Raziskave kažejo, da bolniki z nespečnostjo razvijejo slabši imunski odgovor na okužbo in imajo hujši potek bolezni, kar je skladu s predhodnimi študijami, ki so pokazale, da je pri ljudeh, ki spijo manj, imunski odgovor oslabljen in zato lažje zbolijo za respiratornimi obolenji kot tisti, ki spijo dobro. Torej je spanje tisto, ki nas posredno varuje pred hujšim potekom bolezni.

Urejeno spanje (vsak dan ob približno istem času z dovolj urami kakovostnega spanja) je povezano z boljšo kakovostjo življenja v vseh starostnih obdobjih. Tisti, ki redno in dobro spijo, so bolje razpoloženi ter imajo boljšo psihomotorično zmogljivost in boljše akademske dosežke. Izkazalo se je, da je prekratko spanje povezano tudi s slabim duševnim zdravjem.