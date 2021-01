Strokovnjakom WHO, ki preiskujejo izvor virusa, zavrnili vstop na Kitajsko

Skupini WHO, ki naj bi preiskala izvor covida-19, ki so ga v Vuhanu prvič odkrili konec leta 2019, so zavrnili vstop na Kitajsko.

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je dejal, da je "zelo razočaran", ker Kitajska še ni dokončno uredila dovoljenj za prihod ekipe, "saj sta dva člana že začela potovanje, drugi pa so novico prejeli, tik preden so se odpravili na pot".

"Zagotovili so mi, da Kitajska pospešuje notranji postopek za čimprejšnjo napotitev,"je v torek dejal novinarjem v Ženevi in pojasnil, da je bil v stiku z visokimi kitajskimi uradniki, ki jim je pojasnil,"da je misija prednostna naloga WHO in mednarodne ekipe", poročaBBC.

WHO si že več mesecev prizadeva, da bi na Kitajsko poslala 10-člansko skupino mednarodnih strokovnjakov, ki bi raziskala živalski izvor pandemije in natančno določila, kako je virus prvič prešel na ljudi. Da se bo preiskava začela januarja 2021, so napovedali v decembru. Kot je pojasnil vodja WHO za nujne primere Mike Ryan,sta dva člana na Kitajsko odpotovala že v torek, eden je že na poti nazaj, še en pa je v tranzitu v tretji državi.