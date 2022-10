Strošek izolacije z ZZZS na delodajalca? 'Ni pravi čas za obremenitve gospodarstva'

"Menimo, da bi morala biti skrb za javno zdravje in obvladovanje širjenja okužbe v javnem interesu oziroma v interesu države, ki bi zato morala prevzeti tudi stroške. Menimo, da v sedanjih razmerah, ko tveganje za množičen ponovni porast okužb s covid-19 ni izključeno, ni pravi čas za obremenitve gospodarstva," poudarjajo in izpostavljajo, da tudi še ni čas za ukinitev kritja nadomestila iz naslova izolacije zaradi okužbe s covid-19 s strani ZZZS.

To pa v trenutnih že tako zahtevnih razmerah, ki so jih povzročili energetska in prehranska kriza, varnostna tveganja in pomanjkanje virov, pomeni dodatnih več kot 100 milijonov evrov obremenitve za gospodarstvo, izpostavljajo reprezentativne delodajalske organizacije – Trgovinska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije.

V 17. členu predloga zakona je med drugim določeno, da delodajalec od prvega dne zadržanosti z dela zaradi izolacije krije nadomestilo plače za čas kužnosti. Ta naj bi se ugotovila s HAG ali PCR testom, ob tem, da predlog zakona določa, da delodajalec krije določeno nadomestilo za čas trajanja kužnosti, ne glede na to, koliko časa ta traja, celo tudi nad 20 dni.

"Popolnoma nerazumljivo je, da država ob vseh izzivih, kot so energetska in prehranska kriza, varnostna tveganja ter pomanjkanje virov, ki vplivajo na inflacijo in niso posledica odločitev v gospodarstvu, zdaj gospodarstvo na novo obremenjuje za 106 milijonov evrov letno iz naslova kritja stroškov izolacije zaposlenih v primeru okužbe s covid-19. Nadomestilo plače zavarovancem v tem primeru je do sedaj prevzemal ZZZS, kar je v tem primeru nedvomno nujno in upravičeno," so zapisali v sporočilu za javnost.

Vlado zato pozivajo k ponovnemu strokovnemu premisleku. "Vlada naj prisluhne delodajalskim organizacijam, ki v dnevnih stikih s podjetji in samostojnimi podjetniki zaznavajo zelo veliko stopnjo negotovosti glede aktualnih razmer, zato naj 17. člen predloga zakona v celoti umakne in predlaga veljavno rešitev, da se bolniški stalež iz naslova covid-19 pokriva iz ZZZS."

"Nalezljiva bolezen covid-19 je ne le v zdravstvu, pač pa tudi v gospodarstvu pustila ogromne in negativne posledice, in kljub znakom gospodarskega okrevanja po epidemiji, ki žal niso trajali dovolj dolgo, se nekatere dejavnosti in podjetja še vedno soočajo z zaostajanjem glede na stanje pred epidemijo," so še dodali.

SBC: Ne potrebujemo dodatnih bremen, pač pa rešitve

Tudi v SBC – Klubu slovenskih podjetnikov – izražajo skrb zaradi nekaterih rešitev v predlogu omenjenega zakona, ki ga je vlada poslala v parlamentarno obravnavo po nujnem postopku. Prenos stroškov izolacije na delodajalce je v trenutno zaostrenih razmerah, ko je poslovno okolje posebej negotovo, po njihovem mnenju neustrezna in podjetjem ne olajšuje položaja. "Nasprotno, zaradi takšnih ukrepov se bodo pogoji poslovanja podjetij še zaostrili. Opozarjamo tudi na trenutno naraščajoče število okužb s koronavirusom, kar podjetjem dodatno povzroča težave pri zagotavljanju nemotenega poslovanja," so zapisali.

Tudi oni vladi predlagajo, da opravi ponovni premislek o predlaganih ukrepih, nato pa sprejme rešitev, ki bo upoštevala, da so podjetniki v času energetske krize in drugih zaostrenih okoliščin že zdaj ranljivi. "Ne potrebujemo dodatnih bremen, ki bodo negativno vplivala na njihovo poslovanje, s tem pa tudi na delovna mesta številnih zaposlenih," pravijo.

Opozarjajo tudi na zniževanje pravic, ki izhajajo iz začasne zadržanosti zaposlenih z dela. Vlada namreč v predlogu zakona določa znižanje z zdajšnjih 90 % na 80 % osnove, kar bo neposredno prizadelo zavarovance. "Predlagamo, da vlada opravi ponovni razmislek in neustrezne rešitve v predlaganem Zakonu o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni covid-19 na področju zdravstva, na katere opozarjamo, ustrezno preoblikuje. Pri tem naj sledi vodilu, da je treba podjetjem v teh negotovih razmerah zagotoviti stabilno poslovno okolje, ki jih ne bo dodatno obremenjevalo in jim zmanjševalo poslovnega zagona."