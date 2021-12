Stroški cepljenja, testiranja in zdravljenja covidnih bolnikov že presegli 400 milijonov evrov

V lanskem letu so stroški zdravljenja hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 znašali dobrih 130 milijonov evrov, v letošnjem do oktobra pa 89.

Kot so še pojasnili za Ministrstvu za zdravje, so do 14. decembra iz proračuna za hitro in testiranje PCR skupno izplačali 126 milijonov evrov.

S stroški hitrega antigenskega testiranja v letošnjem letu se je danes seznanila tudi vlada. Kot so sporočili po današnji seji, stroški hitrega testiranja v letu 2021 znašajo okoli 66 milijonov evrov, stroški testov za samotestiranje pa 13,7 milijona evrov.