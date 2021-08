Stroški hitrega testiranja za zaposlene v breme delodajalca

Posamezniki iz določenih poklicnih skupin – denimo zaposleni v zdravstvu, domovih za starejše, v šolstvu – ki niso cepljenji proti covidu-19 oziroma ga niso preboleli, se morajo testirati na okužbo z novim koronavirusom enkrat tedensko, se bo pa to predvidoma spremenilo s 23. avgustom.

Za hitre presejalne teste je iz državne blagajne do zdaj šlo okoli 53 milijonov evrov..

Takšen rok veljavnosti testov sicer že nekaj tednov velja za obiskovalce v gostinstvu in kulturnih prireditev, ki niso cepljeni proti covidu-19 oziroma niso prebolevniki. "Gre za povsem strokovno odločitev, saj je negativen izvid hitrega testa zanesljiv le 48 ur, PCR pa 72 ur, kasneje se zanesljivost zmanjša. Ko imamo cepljenje, ni razloga, da bi bila v delovnih organizacijah veljavnost hitrega ali PCR-testa drugačna kot drugod, kjer velja pogoj PCT," je 22. julija pojasnila vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar .

Nekaj časa je sicer viselo v zraku vprašanje, kdo bo plačal stroške testov, ki bodo po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje Franca Vindišarja znašali 12 evrov. Zakon o varnosti in zdravju pri delu sicer določa, da zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti, prav tako zdravstvene posledice opravljanja dela ne smejo prizadeti delavčeve plače ter posegati v njegov z delom pridobljeni materialni in socialni položaj. Stroški testov bodo tako na plečih delodajalca.

Testi bodo od 23. avgusta ostali brezplačni le za bolnike v bolnišnicah, tiste, ki se iz zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti, prebivalce domov za starejše, kaznjence in azilante.